La mattinata in casa Milan si apre con un fitto intreccio di notizie tra campo, calciomercato e grandi scenari societari internazionali. A Milanello tengono banco le condizioni fisiche di Alexis Saelemaekers e le conseguenti rotazioni tattiche del tecnico Rúben Amorim, chiamato a valutare i giovani Diego Moreira e Alphadjo Cisse. Nel frattempo, il proprietario Gerry Cardinale accelera sul fronte della nuova lega di basket NBA Europe, mentre gli osservatori rossoneri continuano a setacciare il mercato spagnolo per la linea verde del futuro del club. Ecco a voi, dunque, le 'Top News' della mattina di oggi, mercoledì 30 settembre 2026, selezionate e analizzate per voi da 'PianetaMilan.it'.

Infortunio Saelemaekers: l'esito degli esami e il piano per il Sassuolo

Ballottaggio sulla trequarti: Moreira e Cisse si giocano una maglia

La metamorfosi degli esuberi: la centralità di Chukwueze e Musah

Scenari societari: Gerry Cardinale e il grande sbarco in NBA Europe

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Calciomercato Milan: gli occhi degli scout su Owen Emeka del Granada

La notizia più calda del momento riguarda l'infermeria rossonera. Durante l'ultima sessione di allenamento a Milanello, Alexis Saelemaekers ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia destra. L'apprensione iniziale è stata parzialmente smorzata dall'esito degli esami strumentali effettuati nel pomeriggio di ieri,. Il decorso del numero 56 belga verrà monitorato giorno dopo giorno lungo tutta la sosta per le Nazionali. L'obiettivo dello staff medico è tentareal Mapei Stadium. Non verranno corsi rischi inutili, ma il giocatore farà di tutto per esserci.Qualora Saelemaekers non dovesse farcela per la trasferta emiliana, Amorim ha già pronte le contromisure tattiche nel suo 3-4-2-1. Si apriràper occupare la casella di trequartista al fianco di Christian Pulisic, a supporto dell'unica punta Gonçalo Ramos. I due giovani talenti della linea verde rossonera ripartono alla pari nelle gerarchie: Cisse offre una naturale predisposizione a tracciare corridoi sulla sinistra, mentre Moreira garantisce un cambio di passo devastante negli ultimi trenta metri, anche sul versante opposto. Le risposte definitive arriveranno solo al rientro degli impegni con le rispettive selezioni Nazionali.Nelle rotazioni sempre più fitte studiate dal tecnico portoghese, un ruolo cruciale sarà ricoperto da due elementi che nella scorsa sessione estiva sembravano avere la valigia in mano:. Entrambi i calciatori erano considerati cedibili per fare cassa, ma la precisa volontà di Rúben Amorim ne ha bloccato la partenza da Milanello. L'allenatore ha rigenerato lo statunitense grazie al suo ritmo in mediana e ha ridisegnato i compiti tattici del nigeriano come esterno a tutta fascia. Oggi, sia Musah sia Chukwueze rappresentano pedine fondamentali e pienamente integrate per affrontare il tour de force autunnale.Le indiscrezioni più clamorose della mattinata arrivano però dagli Stati Uniti, sponda The Athletic, e riguardano i piani strategici di RedBird. Il patron rossonero Gerry Cardinale si trova a Copenaghen non solo per l'Assemblea EFC, ma per stringere i contatti con i vertici della pallacanestro americana., la superlega cestistica che vedrà la luce nel 2027. Il piano prevede una partnership con la Pallacanestro Varese di Luis Scola e la futuristica arena polifunzionale di San Donato Milanese come teatro dei match.La rassegna mattutina si chiude con una suggestiva traccia di mercato in prospettiva. Gli osservatori del club di Via Aldo Rossi, giovanissimo attaccante esterno classe 2009 in forza al Granada. L'ala mancina, già autore di un gol da record in Liga2 a soli 17 anni, ha stregato gli scout rossoneri per personalità e doti balistiche. Il Milan si è ufficialmente iscritto alla corsa per il talento di origini nigeriane, con l'intenzione di muoversi d'anticipo già nella sessione di riparazione di gennaio per bruciare la folta concorrenza del Real Madrid.