L'infortunio di Alexis Saelemaekers stravolge i piani tattici del Milan di Rúben Amorim in vista del test amichevole contro il Padova a Milanello ma non solo. L'appuntamento, fissato per venerdì 2 ottobre alle ore 11:30 a porte chiuse, doveva sancire il collaudo della coppia di trequartisti formata da Christian Pulisic e dal belga, ma la distorsione alla caviglia occorsa al numero 56 costringe l'allenatore portoghese a varare subito le alternative. In vista del match di Serie A contro il Sassuolo, si apre un ballottaggio serrato tra i giovani talenti Alphadjo Cisse e Diego Moreira.

Il tour de force di ottobre e la gestione delle energie rossonere

Cisse e Moreira: la linea verde si gioca una maglia sulla trequarti

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Gli impegni con le Nazionali e il fattore tattico verso il Sassuolo

La prudenza dello staff medico del Milan attorno al recupero di Saelemaekers è legata a un calendario autunnale che non ammette passi falsi. Dopo la trasferta del Mapei Stadium contro la formazione guidata dall'ex Alberto Aquilani, i rossoneri saranno attesi da un vero e proprio tour de force. In rapida successione, il Milan affronterà RB Salisburgo, Atalanta, Bournemouth, Udinese, Bologna e Inter. Sette partite ravvicinate che costringeranno Amorim a una rotazione scientifica degli uomini a disposizione per non prosciugare le energie fisiche e mentali della rosa, rendendo l'apporto delle seconde linee un fattore cruciale per la stagione.Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'indisponibilità di Saelemaekers spalanca le porte del campo a due dei profili più interessanti della linea verde rossonera. Alphadjo Cisse, classe 2006, rappresenta la vera rivelazione di questo inizio di campionato, grazie alle pesanti reti già messe a segno contro Torino e Juventus. Di contro, il classe 2004 Diego Moreira ha vissuto settimane sulle ali dell'entusiasmo, timbrando il cartellino nelle sfide calde contro Lazio (due volte) e Lecce. Entrambi i calciatori ripartono oggi alla pari nelle gerarchie, pronti a contendersi lo spazio lasciato libero sulla trequarti.Il verdetto definitivo sul titolare anti-Sassuolo arriverà solo dopo il rientro dei due giocatori dagli impegni internazionali. Cisse sarà protagonista con l'Italia Under 21 nelle sfide ravvicinate contro Armenia (giovedì 1° ottobre alle 18:30) e Polonia (lunedì 5 ottobre alle 18:15). Moreira, bloccato da una squalifica per il primo match del Belgio contro la Turchia in Nations League, tornerà invece arruolabile il 5 ottobre per il big match contro la Francia. Tatticamente, Cisse potrebbe beneficiare di una maggiore attitudine a occupare la corsia centro-sinistra della trequarti, mentre Moreira garantirebbe un cambio di passo letale negli ultimi trenta metri, seppur adattato in una zona meno congeniale. Chi riuscirà a impressionare Amorim si garantirà lo status di titolare aggiunto fino al rientro di Saelemaekers.