Nuovo stop in casa Milan durante la ripresa degli allenamenti a Milanello: il centrocampista belga Alexis Saelemaekers ha rimediato un infortunio alla caviglia destra. Il trauma distorsivo del numero 56 rossonero, fortunatamente privo di lesioni ossee e/o legamentose, complica i piani del tecnico Rúben Amorim in vista del prossimo match di Serie A contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Un contrattempo che rallenta l'inserimento tattico del calciatore, che voleva sfruttare questa sosta Nazionali in cui era rimasto a Milanello.

Infortunio Saelemaekers: l'esito degli esami e i tempi di recupero

Il rebus tattico con Amorim: da Allegri alla nuova collocazione

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I numeri di Saelemaekers e l'intoppo dopo la gara contro il Lecce

L'apprensione iniziale dello staff medico e dello stesso Saelemaekers faceva temere uno stop di diversi mesi. Gli esami strumentali eseguiti nel primo pomeriggio hanno però riacceso l'ottimismo, escludendo lesioni ossee o interessamenti dei legamenti. Si tratta di una distorsione alla caviglia destra che richiederà una gestione terapeutica mirata lungo i dieci giorni di sosta. L'obiettivo dello staff rossonero è rimettere il belga a disposizione per la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, valida per la 6^ giornata di Serie A. La convocazione non è impossibile, ma ogni valutazione è rimandata alle risposte dell'articolazione sotto carico nei prossimi giorni.Come evidenziato dal Corriere dello Sport, lo scenario per Saelemaekers si è completamente ribaltato rispetto alla passata stagione. Se nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri il belga godeva dei galloni di titolare indiscusso sull'out destro di centrocampo, l'avvento di Rúben Amorim e il suo 3-4-2-1 ne hanno ridisegnato i compiti. Il tecnico portoghese non lo vede come esterno a tutta fascia; l'unica collocazione adatta alle sue caratteristiche è quella di trequartista di sinistra, ruolo che gli permette di accentrarsi per calciare o rifinire con il piede forte. In quella porzione di campo la concorrenza interna è serrata, rendendo la corsa a una maglia da titolare una vera e propria scalata.I dati stagionali certificano questo momento di transizione: 5 presenze complessive tra Serie A ed Europa League, ma con appena 218 minuti sul terreno di gioco e solo due partenze dall'inizio. Eppure, l'ultima sfida contro il Lecce aveva mostrato segnali incoraggianti: Amorim lo aveva schierato dal primo minuto sulla trequarti al fianco di Christian Pulisic, a supporto dell'unica punta Gonçalo Ramos. Quell'ottima prestazione doveva essere il trampolino di lancio per la trasferta emiliana, ma la distorsione alla caviglia rischia ora di azzerare i progressi e costringere il classe 1999 a inseguire nuovamente i compagni.