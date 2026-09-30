Nel Milan spesso ci sono logiche di calciomercato imprevedibili, capaci di trasformare i giocatori con la valigia in mano in risorse fondamentali per le rotazioni di Rúben Amorim. Secondo quanto analizzato da Tuttosport oggi in edicola, il Diavolo ha trattenuto a Milanello diversi elementi dati per partenti in estate, complice l'assenza di offerte irrinunciabili e la necessità di non stravolgere l'organico in una sola sessione trasferimenti. Profili come Yunus Musah, Samuel Chukwueze e Pervis Estupiñán stanno trovando spazio nel 3-4-2-1 del tecnico portoghese, mentre resta delicata la posizione di Ruben Loftus-Cheek.

Il caso Estupiñán: dal passo d'addio verso l'Aston Villa alla corsia mancina

La metamorfosi di Musah e il nuovo ruolo a tutta fascia per Chukwueze

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Loftus-Cheek si eclissa: lo scenario sul futuro insieme a Tomori

Il destino di Pervis Estupiñán sembrava già scritto prima della tournée estiva del Milan in Australia. L'esterno ecuadoriano era virtualmente un nuovo calciatore dell'Aston Villa, ma il blitz di Amorim ha congelato l'operazione. Il tecnico portoghese ha preteso di valutarlo sul campo a Milanello, provocando il naufragio della trattativa con i Villans (che hanno poi virato su Matteo Ruggeri). Oggi l'ex Brighton viene costantemente preferito al giovane Davide Bartesaghi nel ruolo di esterno mancino a tutta fascia. Nonostante la ritrovata centralità nelle rotazioni, la sua permanenza a lungo termine resta in bilico, con le sirene di mercato che potrebbero riaccendersi già nella sessione di riparazione a gennaio.Anche Yunus Musah e Samuel Chukwueze sembravano destinati a salutare la compagnia in estate per fare cassa. Il centrocampista statunitense, reduce da stagioni altalenanti, inclusa l'ultima in prestito all'Atalanta, ha convinto Amorim grazie alle sue doti atletiche, alla capacità di corsa e al ritmo che garantisce in mediana, trasformandosi in un elemento prezioso per spezzare le partite. Discorso simile per l'esterno nigeriano: Amorim ha bloccato ogni ipotesi di cessione fin dalla sua prima conferenza stampa, ridisegnandone però i compiti tattici. Chukwueze non agisce più da ala pura, ma da esterno a tutta fascia a piede invertito. Se nella fase offensiva riesce a creare costanti palle-gol, il classe 1999 palesa ancora comprensibili lacune in fase di ripiegamento difensivo, sulle quali lo staff tecnico sta lavorando intensamente.Nota dolente dell'approfondimento del quotidiano torinese è la situazione legata a Ruben Loftus-Cheek. Dopo un pre-campionato promettente nel ruolo di trequartista, l'inglese si è letteralmente eclissato con l'inizio delle gare ufficiali. I tentativi di Amorim di spronarlo e rigenerarlo non hanno finora prodotto gli effetti sperati. Con un contratto in scadenza il 30 giugno 2027 e un rendimento al di sotto delle aspettative, il centrocampista ex Chelsea sembra destinato a un addio al termine della stagione. Una parabola d'addio che potrebbe accomunarlo al connazionale Fikayo Tomori, anche lui vincolato alla medesima scadenza contrattuale e sotto stretta osservazione da parte della dirigenza rossonera.