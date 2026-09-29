Arrivano brutte notizie per il Milan. Quest'oggi, la squadra rossonera ha ripreso gli allenamenti a Milanello, ma per Alexis Saelemaekers non arrivano buone notizie. Il calciatore belga, infatti, si è infortunato alla caviglia. Non convocato dalla propria Nazionale, secondo quanto riferito da Sky Sport, il calciatore ha lasciato il Centro Sportivo per sottoporsi ad alcuni esami strumentali e capire l'entità dell'infortunio.

Milan, guai per Saelemaekers

Una volta effettuati tutti i vari accertamenti, ilcondividerà le novità sulle condizioni fisiche del calciatore. Da li scopriremo se potrà essere o meno a disposizione diper la partita contro ilin trasferta, in programma domenica 11 ottobre alle ore 18:00.

Dopo la sosta, però, il Diavolo vivrà un vero e proprio 'inferno': il Milan, infatti, scenderà in campo ogni 3 giorni, tra campionato ed Europa League. Dopo il Sassuolo, i rossoneri di Amorim saranno impegnati nella difficile trasferta di Salisburgo, solamente 4 giorni dopo il precedente impegno. Ecco, di seguito, l'elenco completo delle partite: