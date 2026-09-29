Milan, brutte notizie per Saelemaekers: infortunio alla caviglia. Sarà a disposizione per il Sassuolo?
Bologna-Milan, rossoneri in partenza: assenti Pulisic e Saelemaekers | PM
Arrivano brutte notizie per il Milan. Quest'oggi, la squadra rossonera ha ripreso gli allenamenti a Milanello, ma per Alexis Saelemaekers non arrivano buone notizie. Il calciatore belga, infatti, si è infortunato alla caviglia. Non convocato dalla propria Nazionale, secondo quanto riferito da Sky Sport, il calciatore ha lasciato il Centro Sportivo per sottoporsi ad alcuni esami strumentali e capire l'entità dell'infortunio.
Milan, guai per SaelemaekersUna volta effettuati tutti i vari accertamenti, il Milan condividerà le novità sulle condizioni fisiche del calciatore. Da li scopriremo se potrà essere o meno a disposizione di Ruben Amorim per la partita contro il Sassuolo in trasferta, in programma domenica 11 ottobre alle ore 18:00.
Dopo la sosta, però, il Diavolo vivrà un vero e proprio 'inferno': il Milan, infatti, scenderà in campo ogni 3 giorni, tra campionato ed Europa League. Dopo il Sassuolo, i rossoneri di Amorim saranno impegnati nella difficile trasferta di Salisburgo, solamente 4 giorni dopo il precedente impegno. Ecco, di seguito, l'elenco completo delle partite:
- 6ª giornata Serie A: domenica 11 ottobre ore 18.00 Sassuolo-Milan
- 2ª giornata EL: giovedì 15 ottobre, ore 18.45 Salisburgo-Milan
- 7ª giornata Serie A: domenica 18 ottobre ore 18.00 Milan-Atalanta,
- 3ª giornata EL: giovedì 22 ottobre, ore 21.00 Bournemouth-Milan
- 8ª giornata Serie A: domenica 25 ottobre ore 20.45 Udinese-Milan
- 9ª giornata Serie A: mercoledì 28 ottobre ore 18.30 Milan-Bologna
- 10ª giornata Serie A: sabato 31 ottobre ore 20.45 Milan-Inter
- 4ª giornata EL: giovedì 5 novembre ore 18.45 Milan-Ferencváros
- 11ª giornata Serie A: domenica 8 novembre ore 15.00 Genoa-Milan
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