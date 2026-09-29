La mattinata di oggi, martedì 29 settembre 2026, si apre con una raffica di novità cruciali per il destino presente e futuro del Milan. I vertici societari di Via Aldo Rossi, sotto la costante direzione del fondo RedBird Capital Partners guidato da Gerry Cardinale, si trovano al centro di importanti dinamiche che spaziano dall'approvazione formale dell'ultimo bilancio d'esercizio fino alle evoluzioni strutturali per il nuovo stadio. Nel frattempo, l'allenatore portoghese Rúben Amorim sfrutta la sosta delle Nazionali a Milanello per rimodellare la squadra in vista della ripresa della Serie A, mentre gli scout rossoneri sono già attivi per definire i colpi di calciomercato in vista della sessione di riparazione invernale a gennaio. Vediamo nel dettaglio le 'Top News' selezionate e analizzate per voi da 'PianetaMilan.it' e che stanno caratterizzando la giornata editoriale.

Approvato il bilancio 2026: passivo contenuto e sponsor record

Il Consiglio d'Amministrazione del Milan, presieduto da Paolo Scaroni, ha ufficialmente approvato l'esercizio finanziario relativo alla stagione 2025-2026,. Si tratta del primo segno meno a bilancio da quando la proprietà è transitata nelle mani di RedBird. Il disavanzo è interamente riconducibile alla mancata partecipazione alle coppe europee nell'ultima stagione, un'assenza che ha privato le casse del club di circa 70-80 milioni di euro tra premi UEFA e botteghino a San Siro.

Nonostante ciò, i conti rossoneri confermano una solidità eccezionale. Il fatturato lordo si è mantenuto a quota 465 milioni di euro (grazie anche a un ottimo player trading), limitando la contrazione ad appena il 6%. La nota più lieta arriva dal comparto commerciale: per la prima volta nella storia del Milan, le sponsorizzazioni hanno abbattuto il muro dei 100 milioni di euro. In crescita anche i ricavi da stadio, spinti dalla straordinaria media spettatori di 72mila presenze a partita, la più alta d'Italia. Il deficit, inoltre, risulta ampiamente coperto da un patrimonio netto consolidato pari a 176 milioni di euro.

Nuovo Stadio a San Siro: il progetto da oltre 2 miliardi di euro

Il tempo dello storico stadio Giuseppe Meazza sta ufficialmente per scadere. Tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre 2026, gli illustri studi di architettura Foster+Partners e Manicafianco a fianco. Le due società detengono la piena proprietà delle aree circostanti dal novembre 2025 e hanno già stabilito che la capienza futura sarà di 71.500 posti complessivi, di cui ben 13mila destinati alla categoria premium.

Il crono-programma tracciato dalle dirigenze e avallato dal Sindaco Giuseppe Sala è serratissimo. Tutte le procedure burocratiche dovranno concludersi entro l'estate del 2027 per permettere alle ruspe di entrare in azione nel secondo semestre dell'anno. L'obiettivo categorico è completare i lavori nel 2031, garantendo un anno di rodaggio prima degli Europei 2032 che l'Italia organizzerà con la Turchia. Una volta realizzato, il nuovo stadio di Milan e Inter varrà - secondo i calcoli dei club - la bellezza di 2 miliardi e 149 milioni di euro.

La missione di Amorim: sbloccare Gonçalo Ramos con un nuovo assetto

Sul fronte prettamente di campo, lo staff tecnico rossonero è concentrato sul "caso" Gonçalo Ramos. L'attaccante lusitano è a secco in maglia rossonera dallo scorso 28 agosto (rete in Milan-Venezia 2-0), ma ha appena dimostrato tutto il suo killer-instinct in Nazionale. Schierato titolare al posto di Cristiano Ronaldo in Norvegia-Portogallo, Ramos ha timbrato il cartellino con un delizioso pallonetto per il definitivo 1-2, vedendosi annullare un secondo gol per un fuorigioco millimetrico. Con 12 reti in 29 presenze totali con i lusitani, la sua media realizzativa resta da top player.

Il Milan si interroga su come replicare questa efficacia a San Siro. Nell'ultimo match prima della sosta contro il Lecce, il numero 9 ha corso più di tutti e ha servito due assist pregevoli per Rabiot e Moreira, ma non ha effettuato nemmeno un tiro verso lo specchio della porta. Per valorizzare le sue doti da predatore d'area, Rúben Amorim intende modificare l'assetto offensivo: i rossoneri, attualmente decimi in Serie A per cross effettuati, dovranno aumentare i traversoni dalle fasce e cercare con maggiore insistenza la verticalizzazione immediata tramite i trequartisti, sfruttando magari la definitiva stabilizzazione del modulo 4-2-3-1 visto contro il Lecce nell'ultima di campionato.

Il ricordo di Silvio Berlusconi: oggi avrebbe compiuto 90 anni

La giornata odierna è inevitabilmente intrisa di una profonda commozione ed emozione nostalgica. Il 29 settembre 2026, lo storico e indimenticato Presidente rossonero Silvio Berlusconi — scomparso il 12 giugno 2023 — avrebbe compiuto novant'anni. Il club ha voluto omaggiare la nascita del suo storico proprietario pubblicando, scatenando le reazioni affettuose di intere generazioni di sostenitori del Diavolo.

Rilevato il club sull'orlo del fallimento il 20 febbraio 1986, il Cavaliere ha dato vita all'epopea più gloriosa della storia del calcio italiano e mondiale. Sotto la sua trentennale gestione con il gruppo Fininvest, il Milan ha conquistato la bellezza di 29 trofei ufficiali, tra cui spiccano 8 Scudetti e ben 5 Champions League, legando indissolubilmente il proprio nome a guide tecniche leggendarie come quelle di Arrigo Sacchi, Fabio Capello e Carlo Ancelotti. Un'eredità intramontabile che i tifosi continuano a celebrare a distanza di anni dalla cessione societaria avvenuta nel 2017.

Calciomercato invernale: Kim Min-Jae in pole per la difesa a gennaio

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In ottica futura, i radar della dirigenza di Via Aldo Rossi sono totalmente focalizzati sul mercato di riparazione invernale. Appare ormai certo che il Milan interverrà a gennaio per assicurarsi un nuovo difensore centrale di caratura internazionale, ritenuto necessario per guidare con maggiore personalità la retroguardia a tre varata da Rúben Amorim rispetto alle opzioni attuali rappresentate da Koni De Winter e Matteo Gabbia.attualmente in forza al Bayern Monaco.L'ex centrale del Napoli non è una prima scelta assoluta nello scacchiere tattico di Vincent Kompany, il quale predilige la coppia Tah-Upamecano. Qualora l'imminente colloquio chiarificatore tra Kim e il tecnico belga dovesse confermare lo status di alternativa, il coreano spingerà per una cessione. Il cartellino ha una valutazione sostenibile di circa 25 milioni di euro, mentre lo scoglio principale resta lo stipendio da 7 milioni netti. Nel caso in cui la pista bavarese dovesse complicarsi,: il capitano dello Sporting Lisbona, Gonçalo Inácio (valutato 40 milioni), e la rivelazione del Lecce, Tiago Gabriel, la cui valutazione di partenza si attesta sui 25 milioni di euro.