Mentre a Milanello è già tutto pronto per la ripresa degli allenamenti di domani mattina agli ordini del tecnico Rúben Amorim, i fari del club rossonero restano puntati sui 15 Nazionali sparsi in giro per il mondo. Tra amichevoli e impegni ufficiali spiccano le prestazioni di Gonçalo Ramos e Strahinja Pavlović, scesi in campo ieri sera con i rispettivi Paesi per i match della Nations League. Per i due calciatori del Milan sono arrivati verdetti opposti e destini incrociati, tra gol decisivi e vecchie conoscenze rossonere.

Nations League: Pavlović ko con la Serbia, Jović ritrova il gol

Allo stadio 'Rajko Mitić' di Belgrado (il celebre 'Marakàna'), ladi Strahinja Pavlović ha incassato la seconda sconfitta consecutiva tra le mura amiche nel Gruppo 2 della Lega A. Dopo il ko contro la Grecia, anche l'Olanda si è imposta per 2-1 sulla selezione guidata dal Commissario Tecnico Veljko Paunović. Gli 'oranje' sono andati in vantaggio al 30' grazie a un calcio di rigore trasformato da Mexx Meerdink, centravanti dell'AZ Alkmaar.

Ad inizio ripresa, appena entrato in campo, è stato l'ex rossonero Luka Jović (autore di 13 gol e 2 assist in 47 presenze nel suo biennio al Milan tra il 2023 e il 2025) a firmare la rete del momentaneo pareggio serbo. A venti minuti dal triplice fischio, però, ancora Meerdink ha freddato Vanja Milinković-Savić con un preciso diagonale di sinistro, regalando i tre punti all'Olanda del C.T. Xavi Hernández. Il difensore milanista Pavlović è rimasto sul terreno di gioco per 71 minuti, prima di lasciare il posto all'ex juventino Filip Kostić: il numero 3 della Serbia è uscito zoppicando. Aveva subito un colpo in occasione della seconda rete olandese e, una volta rialzatosi, faticava a mantenere l'equilibrio.

Ramos show a Oslo: gol capolavoro e perla annullata per il Portogallo

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Scenario totalmente diverso all'Ullevaal Stadion di Oslo, dove il Portogallo si è imposto per 2-1 sul campo della Norvegia nel Gruppo 4 della Lega A. La 'Seleção' di Jorge Jesus ha sbloccato la gara al 17' con la firma di un altro ex milanista molto rimpianto, il fantasista João Félix (3 gol e un assist in 21 partite dal gennaio al giugno 2025), giunto al suo secondo centro consecutivo in questa sosta. Nella ripresa la sfida si è accesa con il botta e risposta tra i grandi bomber: al 51' Erling Braut Haaland ha firmato il pareggio scandinavo con un tap-in sotto misura, ma appena tre metri più tardi (54') Gonçalo Ramos ha riportato avanti i lusitani.Sfruttando un clamoroso errore in disimpegno del portiere norvegese Ørjan Nyland, l'attaccante del Milan è stato fulmineo nel buggerarlo con un pregevole pallonetto dalla media distanza. Ramos ha così ritrovato la via del gol esattamente un mese dopo la sua unica marcatura stagionale in maglia rossonera, arrivata lo scorso 28 agosto nel 2-0 contro il Venezia a San Siro. Cinque minuti dopo, il bomber portoghese aveva anche trovato la doppietta personale approfittando di un'altra dormita della difesa norvegese, ma la rete è stata vanificata da un fuorigioco di pochissimi centimetri.

Ramos ha lasciato poi il campo all'81', sostituito sul terreno di gioco da Francisco Trincão. L'auspicio di Amorim e di tutto l'ambiente milanista è che l'attaccante ritrovi lo stesso smalto realizzativo anche nelle prossime sfide di Serie A.