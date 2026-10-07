A Milano si sta svolgendo la 31esima edizione del Premio Gentleman Fair Play, presso la Scuola Militare Teuliè. Presente anche il terzino del Milan Davide Bartesaghi, il difensore rossonero è stato premiato con il premio Gentleman rivelazione del Milan (presente anche Zambrotta premiato per la carriera). Il classe 2005 ha parlato ai media presenti tra cui PianetaMilan. Ecco le sue parole sul momento del Milan in vista del rientro in campo domenica alle 18:00 contro la bestia nera Sassuolo: "La fiducia è tanta, l'ho sempre sentita e domani ci ritroveremo dopo questa lunga sosta e faremo del nostro meglio per preparare bene la sfida di Sassuolo. Noi abbiamo la nostra fiducia e cerchiamo di pensare a noi stessi, non alle altre squadre".

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La gestione del ruolo tattico tra la difesa di Amorim e l'Italia Under 21

L'esplosione dei giovani rossoneri in Nazionale con Baldini

I complimenti a Ramos e i compagni che lo hanno impressionato: Gila e Hutchinson

Bartesaghi non ha avuto tantissimo spazio in questa prima parte di stagione ed è sembrato più a suo agio nella difesa a quattro dell'di Baldini rispetto alla difesa a tre di. Ecco che ne pensa il diretto interessato del ruolo: "Mi trovo bene a giocare a quattro o anche più alto, non ho preferenze". Bisogna ricordare poi che contro il Lecce Amorim ha giocato con un, vedremo quali saranno le scelte future. Bartesaghi ha continuato parlando del momento del club: "Per fare meglio dovremo alzare l'asticella, a volte andiamo un po' in difficoltà ma tutto questo fa parte di un percorso, è normale".L'Italia Under 21 sta volando con Baldini in panchina e tanti rossoneri protagonisti:e lo stesso Bartesaghi. Ecco che ne pensa il terzino rossonero: "È sempre il nostro momento per noi giovani, la Nazionale U21 è la dimostrazione che questo movimento sta facendo bene". Un pensiero su Amorim: "Ad Amorim voglio bene, è un grande allenatore mi parla spesso e mi trovo bene".Chiusura sui compagni di squadra al Milan: "Faccio i miei complimenti aper i gol in nazionale, ma anche a tutti gli altri. Chi mi ha impressionato di più?, perché è un difensore duttile e ancheche è davvero bravo tecnicamente e anche nello stretto".