Quattro mesi di stop e una soluzione interna che accende l'entusiasmo. Ecco chi è il classe 2007 che ha già stregato l'allenatore portoghese a Milanello

Emiliano Guadagnoli
- Miano
Ashley Hu (Milan Primavera Femminile), Ruben Loftus-Cheek (AC Milan) e Lorenzo Ossola (Milan Futuro) hanno preso parte alla sfilata 'Vogue World Milano 2026'

"Vogue World Milano 2026", Milan presente alla sfilata con Hu, Loftus-Cheek e Ossola

L'infortunio di Alexis Saelemaekers è un bel macigno per il Milan di Ruben Amorim: il trequartista belga dovrebbe essere presto operato alla caviglia e potrebbe restare fuori dal campo anche per 4 mesi. Il mercato invernale inizia il prossimo gennaio e fino a quel punto Amorim dovrà fare di necessità virtù senza il suo calciatore offensivo più equilibrato in entrambe le fasi. Oltre alle possibili soluzioni in prima squadra (Moreira, Cisse, Loftus-Cheek), l'allenatore portoghese potrebbe dare un occhio anche al Milan Futuro e pensare a Lorenzo Ossola, fantasista classe 2007 che la scorsa stagione ha giocato tra l'Under 23 rossonera e il Milan Primavera.

Milan, tegola Saelemaekers: ecco perché Ossola può essere la soluzione giusta al momento giusto

Le ottime prestazioni del talento rossonero classe 2007

In questo inizio con Navarro in panchina ha giocato molto bene dimostrando di essere tra i profili più interessanti del Milan Futuro:
  • 4 presenze nella Serie D 2026-27 con due gol segnati.
  • Rete decisiva siglata anche contro l'Everton U21 nella Premier League International Cup U21 2026/27.

Le caratteristiche tecniche e il ruolo di Lorenzo Ossola

Che tipo di calciatore è Ossola per chi non l'ha seguito? È un fantasista molto offensivo che ha un piede mancino davvero molto interessante, ma può giocare su tutto il fronte offensivo della squadra e può cambiare facilmente lato senza perdere efficacia ed efficienza. Ha un'ottima tecnica e sembra già pronto per il grande salto da questo punto di vista: certo servirebbe un minimo di tempo di adattamento, ma le qualità per fare bene anche in Serie A ci sono e sono chiare a tutti, Amorim in primis. Ossola ha lavorato con l'allenatore portoghese dal primo giorno di raduno partendo anche in tournée e di recente ha segnato nel test a Milanello contro il Padova.

Perché il giovane fantasista può aiutare la prima squadra

Perché potrebbe fare al caso della prima squadra in questo momento? Intanto a livello numerico il Milan avrebbe bisogno di inserire un altro calciatore offensivo senza Saelemaekers e in più il fantasista rossonero potrebbe essere un'arma dalla panchina sia nelle partite di Serie A sia in Europa League, visto che Amorim sarà costretto a ruotare tanto con tantissime partite nel calendario. Potrebbe essere questo il momento giusto per puntare su Ossola (senza pressioni eccessive) in attesa del mercato invernale.

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