Milan, tegola Saelemaekers: ecco perché Ossola può essere la soluzione giusta al momento giusto

Quattro mesi di stop e una soluzione interna che accende l'entusiasmo. Ecco chi è il classe 2007 che ha già stregato l'allenatore portoghese a Milanello
"Vogue World Milano 2026", Milan presente alla sfilata con Hu, Loftus-Cheek e Ossola
L'infortunio di Alexis Saelemaekers è un bel macigno per il Milan di Ruben Amorim: il trequartista belga dovrebbe essere presto operato alla caviglia e potrebbe restare fuori dal campo anche per 4 mesi. Il mercato invernale inizia il prossimo gennaio e fino a quel punto Amorim dovrà fare di necessità virtù senza il suo calciatore offensivo più equilibrato in entrambe le fasi. Oltre alle possibili soluzioni in prima squadra (Moreira, Cisse, Loftus-Cheek), l'allenatore portoghese potrebbe dare un occhio anche al Milan Futuro e pensare a Lorenzo Ossola, fantasista classe 2007 che la scorsa stagione ha giocato tra l'Under 23 rossonera e il Milan Primavera.
Le ottime prestazioni del talento rossonero classe 2007In questo inizio con Navarro in panchina ha giocato molto bene dimostrando di essere tra i profili più interessanti del Milan Futuro:
- 4 presenze nella Serie D 2026-27 con due gol segnati.
- Rete decisiva siglata anche contro l'Everton U21 nella Premier League International Cup U21 2026/27.
Le caratteristiche tecniche e il ruolo di Lorenzo OssolaChe tipo di calciatore è Ossola per chi non l'ha seguito? È un fantasista molto offensivo che ha un piede mancino davvero molto interessante, ma può giocare su tutto il fronte offensivo della squadra e può cambiare facilmente lato senza perdere efficacia ed efficienza. Ha un'ottima tecnica e sembra già pronto per il grande salto da questo punto di vista: certo servirebbe un minimo di tempo di adattamento, ma le qualità per fare bene anche in Serie A ci sono e sono chiare a tutti, Amorim in primis. Ossola ha lavorato con l'allenatore portoghese dal primo giorno di raduno partendo anche in tournée e di recente ha segnato nel test a Milanello contro il Padova.
Perché il giovane fantasista può aiutare la prima squadraPerché potrebbe fare al caso della prima squadra in questo momento? Intanto a livello numerico il Milan avrebbe bisogno di inserire un altro calciatore offensivo senza Saelemaekers e in più il fantasista rossonero potrebbe essere un'arma dalla panchina sia nelle partite di Serie A sia in Europa League, visto che Amorim sarà costretto a ruotare tanto con tantissime partite nel calendario. Potrebbe essere questo il momento giusto per puntare su Ossola (senza pressioni eccessive) in attesa del mercato invernale.
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