Tutti pazzi per Niko Iličević! Ecco chi è il talento che piace anche al Milan

Il Milan continua a pensare anche al futuro: si è parlato in questi giorni del profilo di Emeka, attaccante classe 2009 del Granada, ma non solo. Ci sarebbero anche i rossoneri nella corsa a Niko Iličević, giovanissimo talento dell'Eintracht Francoforte che è seguito da mezza Europa.

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L'indiscrezione di Sky DE e la folta concorrenza delle big europee

Le caratteristiche tecniche e i numeri di Iličević in Youth League

Presenze: 4.

4. Titolare: 4.

4. Minuti a partita: 89.

89. Minuti totali giocati: 354.

354. Gol: 1.

1. Frequenza gol (in minuti): 354 min.

354 min. Gol a partita: 0,3.

0,3. Gol su rigore: 0/0.

0/0. Assist: 1.

Le reali prospettive di mercato per la dirigenza del Milan

Secondo quanto riportato dasarebbero tutte interessate al classe 2010 tedesco. Alla fine di ottobre compirà 16 anni e dovrebbe avere già un accordo per il primo contratto da professionista proprio con il Francoforte. Il piano per lui, si legge, prevede di avvicinarlo nel breve periodo alle prime presenze ufficiali con la prima squadra nonostante la giovanissima età. Durante la preparazione estiva si è già allenato con la prima squadra. Iličević è entrato nel settore giovanile dell’Eintracht nel 2018, quando aveva appena 7 anni, proveniente dal VfR Goldbach. A 13 anni ha debuttato nell’Under 17, a 14 è arrivato il salto nell’Under 19. Nelle due competizioni giovanili tedesche aveva totalizzato fino alla scorsa estate 35 presenze, 10 gol e 6 assist.Che tipo di calciatore è? Piede forte il, molto bravo tecnicamente e può giocare sia in fase offensiva come trequartista sia a centrocampo per impostare la manovra. Questi i suoi numeri durante la(dati dal sito Sofascore):Vista la concorrenza e il piano dell'Eintracht Francoforte è difficile ipotizzare che il Milan possa mettere le mani presto sul talento Niko Iličević. Quello che però è importante è che il Diavolo siae di così belle speranze, segno che la dirigenza rossonera lavora con forza anche per ildel club.