Tutti pazzi per Niko Iličević! Ecco chi è il talento che piace anche al Milan

Ha solo 15 anni ma lo segue mezza Europa. Il club rossonero si inserisce nella corsa per il nuovo fenomeno tedesco. Ecco le sue statistiche e il ruolo
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Il Milan continua a pensare anche al futuro: si è parlato in questi giorni del profilo di Emeka, attaccante classe 2009 del Granada, ma non solo. Ci sarebbero anche i rossoneri nella corsa a Niko Iličević, giovanissimo talento dell'Eintracht Francoforte che è seguito da mezza Europa.
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L'indiscrezione di Sky DE e la folta concorrenza delle big europeeSecondo quanto riportato da Sky DE, Real Madrid, Barcellona, Manchester City, Milan e Inter sarebbero tutte interessate al classe 2010 tedesco. Alla fine di ottobre compirà 16 anni e dovrebbe avere già un accordo per il primo contratto da professionista proprio con il Francoforte. Il piano per lui, si legge, prevede di avvicinarlo nel breve periodo alle prime presenze ufficiali con la prima squadra nonostante la giovanissima età. Durante la preparazione estiva si è già allenato con la prima squadra. Iličević è entrato nel settore giovanile dell’Eintracht nel 2018, quando aveva appena 7 anni, proveniente dal VfR Goldbach. A 13 anni ha debuttato nell’Under 17, a 14 è arrivato il salto nell’Under 19. Nelle due competizioni giovanili tedesche aveva totalizzato fino alla scorsa estate 35 presenze, 10 gol e 6 assist.
Le caratteristiche tecniche e i numeri di Iličević in Youth LeagueChe tipo di calciatore è? Piede forte il mancino, molto bravo tecnicamente e può giocare sia in fase offensiva come trequartista sia a centrocampo per impostare la manovra. Questi i suoi numeri durante la Youth League 2025-26 (dati dal sito Sofascore):
- Presenze: 4.
- Titolare: 4.
- Minuti a partita: 89.
- Minuti totali giocati: 354.
- Gol: 1.
- Frequenza gol (in minuti): 354 min.
- Gol a partita: 0,3.
- Gol su rigore: 0/0.
- Assist: 1.
Le reali prospettive di mercato per la dirigenza del MilanVista la concorrenza e il piano dell'Eintracht Francoforte è difficile ipotizzare che il Milan possa mettere le mani presto sul talento Niko Iličević. Quello che però è importante è che il Diavolo sia molto attento a calciatori già così giovani e di così belle speranze, segno che la dirigenza rossonera lavora con forza anche per il futuro a lungo termine del club.
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