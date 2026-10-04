Milan, spunta il nuovo Bellingham? Diavolo sul talento del Granada: le ultime da Moretto

Il Milan continua a lavorare anche per il futuro e per il calciomercato: nel mirino degli scout rossoneri resta il nome di Owen Emeka esterno d’attacco classe 2009 del Granada, è stato visionato il 12 settembre in occasione dell’1-1 contro l’Albacete in serie B spagnola. Come raccontato, il Diavolo era presente per Dylan Rodriguez, centrocampista 19enne che però non ha giocato in quella circostanza, mentre è emerso il profilo di Emeka che in patria viene paragonato a Bellingham per la somiglianza fisica. Presente una clausola rescissoria nel suo contratto che in estate il Granada ha aumentato a quota 15 milioni di euro. Il Milan resta attento, anche se rimane il pressing del Real Madrid. Ecco le ultime novità in merito dal giornalista Matteo Moretto su 'YouTube':

"Emeka attaccante del Granada è sulla bocca di tanti big club ed è stato trattato dal Real Madrid. C'è anche il Milan, ma il Diavolo ad oggi non è tra le squadre meglio posizionate, c'è la Premier League. Ha una clausola da 15 milioni di euro valida fino all'estate del 2029".

Chi è Emeka e come si adatterebbe nel Milan di Amorim

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

I numeri stagionali di Owen Emeka su Sofascore

Partite giocate da titolare: 3.

3. Minuti totali giocati: 263.

263. Gol: 1.

1. Gol attesi (xG): 0.21.

0.21. Assist: 0.

0. Assist attesi (xA): 0.00.

0.00. Tiri totali a partita: 1.2.

1.2. Tocchi di palla a partita: 19.0.

19.0. Passaggi riusciti a partita: 4.3 (67%).

4.3 (67%). Palloni recuperati a partita: 1.0.

1.0. Dribbling riusciti a partita: 1.3 (53%).

1.3 (53%). Contrasti totali vinti a partita: 2.8 (40%).

Gioca principalmente come esterno offensivo o ala destra e come piace tanto a Ruben Amorim gioca a piede invertito. Mancino, vuole accentrarsi per poi cercare o il tiro o gli assist per i compagni con il piede forte, tutto quello che chiede Amorim dai suoi esterni/trequartisti. Emeka è dotato di un'ottima tecnica e un ottimo cambio di passo che lo rende efficace negli uno contro uno.Ecco i numeri stagionali nel campionato di Serie B spagnola con il Granada (dati dal sito Sofascore):

Da capire se il Milan ci proverà davvero magari già a gennaio, visto che la concorrenza è molta e non si può perdere tempo.