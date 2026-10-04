Milan-Endrick, spunta il retroscena clamoroso: c'era l'accordo tra le parti. Occhio per gennaio

Fari puntati sul calciomercato del Milan: i rossoneri continuano ad essere accostati ad Endrick. Anche il giornalista Matteo Moretto ne ha parlato sul suo canale 'YouTube' spiegando varie situazioni. Ecco le sue parole in merito:

"Endrick è stato in orbita Milan durante la scorsa estate. Vi posso garantire che il Diavolo aveva raggiunto una base d'accordo con il calciatore che aveva anche la proposta della Roma. Mourinho ha voluto trattenere il calciatore".

Il Milan quindi è stato molto vicino a prendere il talento brasiliano già in estate almeno dal punto di vista del calciatore, questo prima dell'intervento dell'allenatore portoghese.

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Le prospettive per il mercato di gennaio

"Endrick ha giocato veramente molto poco, è stato quasi un fantasma a Madrid e si sta guardando intorno. Vi posso dire che il Milan e la Roma sono ancora interessate, l'agenzia che gestisce Endrick ha un ottimo rapporto con Gerry Cardinale. Capiremo più avanti che tipo di percorso vorrà fare Endrick che ha dato apertura a Milan e Roma".

L'impatto tattico e la formula dell'operazione

Endrick è un attaccante atipico, molto fisico nonostante la statura e può essere devastante proprio partendo da destra e accentrandosi sul piede forte ovvero il sinistro.

È veramente eccezionale nel dribbling sul breve e avrebbe tutte le qualità per adattarsi perfettamente allo stile di calcio di Amorim.

Il Milan, dal canto suo, dovrebbe probabilmente aprire a un prestito: difficile pensare che il Real Madrid si liberi del tutto del cartellino del brasiliano.

Le cose potrebbero cambiare presto,: Endrick ha giocato appena 10 minuti in campionato in questa prima parte di stagione e se dovesse continuare così potrebbe decidere di andare via. Ecco gli aggiornamenti dallo stesso Moretto:Il Milan potrebbe quindi essere ancora molto interessato a un colpo che sarebbe veramente importante per il: il classe 2006 ha un talento davvero stellare e per il Diavolo potrebbe essere molto utile in due posizioni, sia come prima punta da alternare a Ramos e Camarda, sia come trequartista di destra.