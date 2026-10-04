Il Milan guarda con decisione al prossimo calciomercato invernale di gennaio per rinforzare il proprio attacco, e il nome caldo per la dirigenza rossonera è quello di Endrick, giovane talento classe 2006 di proprietà del Real Madrid. Secondo quanto riportato oggi in edicola da La Gazzetta dello Sport, il club di Via Aldo Rossi tiene i fari puntati sull'attaccante brasiliano, già cercato in estate. L'operazione potrebbe decollare sulla base di un prestito di sei mesi, rappresentando una ghiotta occasione di mercato qualora le attuali gerarchie del tecnico dei Blancos, José Mourinho, e il rendimento di Omari Hutchinson a Milano non dovessero subire scossoni nelle prossime settimane.

Calciomercato Milan, il retroscena estivo su Endrick e lo scenario per gennaio

Il tentativo del Milan per l'ex enfant prodige del Palmeiras non è una novità assoluta. Già durante la scorsa sessione estiva di trasferimenti, la dirigenza rossonera aveva incassato il gradimento totale del calciatore al trasferimento in Italia. L'affare, tuttavia, sfumò a causa del veto categorico imposto da José Mourinho. L'allenatore portoghese si oppose alla sua partenza nonostante gli acquisti di Carlos Espí dal Levante, di Yan Diomande dal RB Lipsia e la contemporanea presenza in rosa di campioni del calibro di Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Brahim Diaz e Rodrygo.

Proprio a causa di questo blocco, il Milan virò in extremis sul profilo di Omari Hutchinson, prelevato in prestito dal Nottingham Forest. Se lo scenario non dovesse cambiare alla ripresa delle ostilità nei rispettivi club — con l'inglese a caccia del giusto spazio a Milano e il brasiliano scarsamente impiegato a Madrid — l'asse tra i due club potrebbe riattivarsi rapidamente a gennaio.

I numeri di Endrick: la gestione di Ancelotti e la situazione al Real Madrid

A testimonianza del valore intatto del giocatore ci sono le scelte di, ex tecnico rossonero e attuale Commissario Tecnico della Nazionale brasiliana, che ha schierato Endrick titolare in tutte e tre le recenti amichevoli disputate dalla Seleção contro Australia e India. I 139 minuti accumulati in maglia verdeoro sono stati fondamentali per l'attaccante per ritrovare ritmo e condizione fisica, considerando che con il Real Madrid ha collezionato appena 4 minuti sul campo dell'Elche in Liga, complice anche un fastidioso problema muscolare.

Nelle prossime settimane Endrick cercherà di sfruttare l'imminente e serrato ciclo di impegni delle Merengues (8 partite in 29 giorni) e il contemporaneo stop per infortunio di Mbappé in Nazionale per convincere Mourinho a concedergli spazio. La prospettiva, già vissuta lo scorso anno con il prestito di sei mesi all'Olympique Lione (condito da 8 gol in 21 presenze), resta la stessa: trovare continuità a Madrid o cercare una nuova sistemazione per giocare.

La partnership RedBird-Roc Nation e la concorrenza della Roma

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La corsa al talento brasiliano si preannuncia comunque competitiva. In Italia la concorrente più accreditata è la, che ha già avviato i primi contatti con l'agenzia, la quale cura gli interessi del calciatore. I giallorossi avranno l'opportunità di parlarne direttamente con i vertici del Real Madrid mercoledì 14 ottobre, in occasione della sfida di Champions League in programma allo stadio Olimpico.Il Milan, tuttavia, vanta una corsia preferenziale strategica. Dal 2020 il club rossonero è legato da una solida partnership con Roc Nation, nata sotto la gestione Elliott e consolidata stabilmente con l'avvento di. La sinergia tra Cardinale e la compagnia fondata da Jay-Z spazia oltre il rettangolo verde: le due realtà hanno recentemente investito insieme, al fianco dell'ex stella NFL Tom Brady, nella piattaforma di cimeli sportivi e cultura pop CardVault. Questo asse extra-calcistico consolidato potrebbe garantire ai rossoneri un canale preferenziale decisivo per chiudere la trattativa a gennaio sulla base di un prestito secco oneroso.