Milan, torna da subito l’accoppiata Allegri-Rabiot? I precedenti

Allegri e Rabiot si sono riuniti al Milan. Contro il Bologna il francese potrebbe essere subito titolare. La storia del feeling tra i due
L'ultimo giorno di calciomercato ha portato in dote a Massimiliano AllegriDavid Odogu e Adrien Rabiot. Quest'ultimo era il desiderio - espresso dal tecnico alla dirigenza - per completare il suo centrocampo. Ora il Milan può contare su molte soluzioni in mediana, per distacco il reparto più completo e con maggiore qualità. Una di queste, potrebbe essere vista all'opera domani sera, durante Milan-Bologna. Le probabili formazioni del match annunciano quattro centrocampisti in campo dal primo minuto. Si tratta di Modric, Fofana, Loftus-Cheek e lo stesso Rabiot. Dunque, Allegri sembra già intenzionato a schierare il suo 'pupillo', giocatore per cui stravede e con cui ha condiviso la sua ultima esperienza alla Juventus. Di seguito, un breve resoconto della loro avventura in bianconero.

Il binomio Rabiot-Allegri alla Juventus

L'allenatore toscano si è seduto sulla panchina della Juventus in due periodi differenti della sua carriera. Nel secondo di questi - dal 2021 al 2024 - Allegri si è ritrovato in rosa Rabiot. Fin da subito, il giocatore francese è diventato centrale nel suo progetto. L'ex Marsiglia, infatti, incarna alla perfezione il prototipo di centrocampista che piace ad Allegri: fisico, potente e bravo negli inserimenti offensivi.

Nel corso di tre stagioni, Rabiot è stato impiegato 128 volte da Allegri, risultando così il suo giocatore più utilizzato durante la seconda avventura alla Juventus. In tutte queste presenze, il francese ha collezionato 16 gol e 11 assist. Nella sua migliore stagione (2022/23), il bottino è stato di 11 reti e 6 assist. I tifosi rossoneri sperano che Rabiot possa replicare un'annata del genere con la maglia del Milan (e non solo, come ha detto in un'intervista per DAZN).

