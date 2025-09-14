Milan, torna da subito l’accoppiata Allegri-Rabiot? I precedenti

Allegri e Rabiot si sono riuniti al Milan. Contro il Bologna il francese potrebbe essere subito titolare. La storia del feeling tra i due
L'ultimo giorno di calciomercato ha portato in dote a Massimiliano AllegriDavid Odogu e Adrien Rabiot. Quest'ultimo era il desiderio - espresso dal tecnico alla dirigenza - per completare il suo centrocampo. Ora il Milan può contare su molte soluzioni in mediana, per distacco il reparto più completo e con maggiore qualità. Una di queste, potrebbe essere vista all'opera domani sera, durante Milan-Bologna. Le probabili formazioni del match annunciano quattro centrocampisti in campo dal primo minuto. Si tratta di Modric, Fofana, Loftus-Cheek e lo stesso Rabiot. Dunque, Allegri sembra già intenzionato a schierare il suo 'pupillo', giocatore per cui stravede e con cui ha condiviso la sua ultima esperienza alla Juventus. Di seguito, un breve resoconto della loro avventura in bianconero.
Il binomio Rabiot-Allegri alla Juventus
—
L'allenatore toscano si è seduto sulla panchina della Juventus in due periodi differenti della sua carriera. Nel secondo di questi - dal 2021 al 2024 - Allegri si è ritrovato in rosa Rabiot. Fin da subito, il giocatore francese è diventato centrale nel suo progetto. L'ex Marsiglia, infatti, incarna alla perfezione il prototipo di centrocampista che piace ad Allegri: fisico, potente e bravo negli inserimenti offensivi.