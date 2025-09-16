Milan, rigore negato a Nkunku: Furlani ha chiamato le istituzioni

Milan-Bologna, una partita che continua a fare tanto discutere: i rossoneri hanno vinto grazie al gol di Luka Modric senza soffrire gli attacchi dei rossoblù (zero tiri in porta concessi). Quello che ha fatto clamore è stata la decisione di arbitro e Var di togliere un rigore solare ai rossoneri: Nkunku è stato steso da Lucumi, che avrebbe meritato anche il rosso. Una decisione che non è passato inosservata da parte dirigenza del Diavolo