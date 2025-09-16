Milan, rigore negato a Nkunku: Furlani ha chiamato le istituzioni

Pianeta Milan
Milan-Bologna, una partita che fa ancora discutere per il rigore revocato a Nkunku. Come riporta Gazzetta.it Giorgio Furlani si è mosso
Milan-Bologna, una partita che continua a fare tanto discutere: i rossoneri hanno vinto grazie al gol di Luka Modric senza soffrire gli attacchi dei rossoblù (zero tiri in porta concessi). Quello che ha fatto clamore è stata la decisione di arbitro e Var di togliere un rigore solare ai rossoneri: Nkunku è stato steso da Lucumi, che avrebbe meritato anche il rosso. Una decisione che non è passato inosservata da parte dirigenza del Diavolo

Milan-Bologna, niente rigore a Nkunku: Furlani si è mosso

Come riportato da Gazzetta.it, Giorgio Furlani, amministratore delegato rossonero, avrebbe chiamato le istituzioni per esprimere il forte disappunto del club per la decisione di revocare il rigore ai danni di Nkunku in Milan-Bologna.

Come racconta la rosea, il Milan si sarebbe mosso domenica notte e sarebbe rimasto in contatto con le istituzioni lunedì. Il club avrebbe apprezzato il riconoscimento dell'errore fatto da parte dell'AIA. Vedremo come sarà l'arbitraggio nella prossima partita del Milan contro l'Udinese.

