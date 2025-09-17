Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: “Sì, è una Juventus da amare!”

Prima pagina Tuttosport: 'Sì, è una Juventus da amare!'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 17 settembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 17 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, ha aperto con la folle partita dell'Allianz Stadium. Juventus-Borussia Dortmund termina 4-4 al termine di una girandola di emozioni folli. Tedeschi tre volte in vantaggio e capaci di allungare fino al 2-4, ma la Juve, già in gol con una prodezza di Kenan Yıldız, è trascinata alla rimonta da Dušan Vlahović. Il serbo segna due gol, il secondo al 94' e fornisce un assist, al 96', per il quarto gol bianconero di Lloyd Kelly.

Vince in rimonta, 2-1, il Real Madrid al 'Bernabéu' contro l'Olympique Marsiglia: dopo l'iniziale vantaggio dell'OM, siglato dall'ex juventino Timothy Weah, due calci di rigore di Kylian Mbappé regalano il successo ai 'Blancos' di Xabi Alonso. Il Benfica perde in casa contro il Qarabağ, facendosi rimontare da 2-0 a 2-3, mentre l'Union Saint-Gilloise vince bene (3-1) in casa del PSV Eindhoven.

Stasera, alle ore 21:00, spazio a Ajax-Inter (c'è Yann Sommer in porta per i nerazzurri, rischia il forfait, però, in attacco il capitano Lautaro Martínez) e PSG-Atalanta. Chiosa con il calciomercato, perché il Torino avrebbe messo gli occhi su Francesco Conti, classe 2004, centrocampista della Sampdoria il cui contratto scadrà a fine stagione, il 30 giugno 2026.

