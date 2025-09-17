Prima pagina Tuttosport: “Sì, è una Juventus da amare!”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 17 settembre 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, ha aperto con la folle partita dell'Allianz Stadium. Juventus-Borussia Dortmund termina 4-4 al termine di una girandola di emozioni folli. Tedeschi tre volte in vantaggio e capaci di allungare fino al 2-4, ma la Juve, già in gol con una prodezza di Kenan Yıldız, è trascinata alla rimonta da Dušan Vlahović. Il serbo segna due gol, il secondo al 94' e fornisce un assist, al 96', per il quarto gol bianconero di Lloyd Kelly.