Prima pagina Tuttosport: “Sì, è una Juventus da amare!”

Vince in rimonta, 2-1, il Real Madrid al 'Bernabéu' contro l'Olympique Marsiglia: dopo l'iniziale vantaggio dell'OM, siglato dall'ex juventino Timothy Weah, due calci di rigore di Kylian Mbappé regalano il successo ai 'Blancos' di Xabi Alonso. Il Benfica perde in casa contro il Qarabağ, facendosi rimontare da 2-0 a 2-3, mentre l'Union Saint-Gilloise vince bene (3-1) in casa del PSV Eindhoven.
Stasera, alle ore 21:00, spazio a Ajax-Inter (c'è Yann Sommer in porta per i nerazzurri, rischia il forfait, però, in attacco il capitano Lautaro Martínez) e PSG-Atalanta. Chiosa con il calciomercato, perché il Torino avrebbe messo gli occhi su Francesco Conti, classe 2004, centrocampista della Sampdoria il cui contratto scadrà a fine stagione, il 30 giugno 2026.
