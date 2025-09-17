Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, Allegri squalificato per un turno. Ma salterà due partite

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Allegri squalificato per un turno. Ma salterà due partite

Milan, Allegri squalificato per un turno. Ma salterà due partite
Il Giudice Sportivo ha squalificato e multato Massimiliano Allegri per l'espulsione rimediata nel finale di Milan-Bologna domenica sera
Daniele Triolo Redattore 

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, sia stato squalificato per un turno e multato di 10mila euro dal Giudice Sportivo di Serie A per l'espulsione rimediata nel finale dell'ultima partita di campionato, a 'San Siro' contro il Bologna.

Milan, Allegri squalificato dopo il rosso contro il Bologna

—  

Anche se i vertici dell'A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri) hanno ammesso l'errore sul rigore non concesso a Christopher Nkunku dopo 'on field review' al V.A.R., che ha provocato la reazione e il rosso di Allegri, il Giudice Gerardo Mastrandrea non poteva esimersi dal comminare un turno di stop al tecnico livornese.

LEGGI ANCHE

Motivo? «Per avere, al 45esimo del secondo tempo, criticato in modo irrispettoso - si legge sul comunicato ufficiale numero 39 della Lega Serie A - l'operato del V.A.R., dopo la notifica del provvedimento di espulsione contestava in maniera plateale il quarto ufficiale».

In Udinese-Milan ci sarà Landucci in panchina. Idem in Coppa Italia

—  

Allegri, dunque, salterà Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026, in programma sabato 20 settembre alle ore 20:45 al 'Bluenergy Stadium'. La curiosità è che, in realtà, Allegri sarà assente in due partite consecutive: darà forfait anche in Milan-Lecce di Coppa Italia, che si disputerà il successivo martedì 23 settembre, alle ore 21:00, a 'San Siro'.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Tare ha pronto un colpo in perfetto stile RedBird >>>

Perché? Per via della seconda giornata di squalifica nella competizione rimediata due anni fa, quando guidava la Juventus in finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Dopo l'assenza in Milan-Bari, pertanto, arriverà anche quella contro i salentini. Allegri si rivedrà in panchina in Milan-Napoli di domenica 28 settembre, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Sarà sostituito fino ad allora dal suo vice, Marco Landucci.

Leggi anche
Nuovo stadio a San Siro per Milan e Inter, ecco come potrebbe essere
Vendita San Siro a Milan e Inter, in Consiglio il passaggio chiave: due ipotesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA