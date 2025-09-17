Milan, Allegri squalificato per un turno. Ma salterà due partite

Il Giudice Sportivo ha squalificato e multato Massimiliano Allegri per l'espulsione rimediata nel finale di Milan-Bologna domenica sera

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, sia stato squalificato per un turno e multato di 10mila euro dal Giudice Sportivo di Serie A per l'espulsione rimediata nel finale dell'ultima partita di campionato, a 'San Siro' contro il Bologna.