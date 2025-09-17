Milan, Allegri squalificato per un turno. Ma salterà due partite

Motivo? «Per avere, al 45esimo del secondo tempo, criticato in modo irrispettoso - si legge sul comunicato ufficiale numero 39 della Lega Serie A - l'operato del V.A.R., dopo la notifica del provvedimento di espulsione contestava in maniera plateale il quarto ufficiale».
In Udinese-Milan ci sarà Landucci in panchina. Idem in Coppa Italia—
Allegri, dunque, salterà Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026, in programma sabato 20 settembre alle ore 20:45 al 'Bluenergy Stadium'. La curiosità è che, in realtà, Allegri sarà assente in due partite consecutive: darà forfait anche in Milan-Lecce di Coppa Italia, che si disputerà il successivo martedì 23 settembre, alle ore 21:00, a 'San Siro'.
Perché? Per via della seconda giornata di squalifica nella competizione rimediata due anni fa, quando guidava la Juventus in finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Dopo l'assenza in Milan-Bari, pertanto, arriverà anche quella contro i salentini. Allegri si rivedrà in panchina in Milan-Napoli di domenica 28 settembre, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Sarà sostituito fino ad allora dal suo vice, Marco Landucci.
