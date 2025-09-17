Vendita San Siro a Milan e Inter tra iter politico e soluzioni alternative

Cosa succederà lì? Bisognerà capire, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, se la maggioranza di Sala 'terrà'. Il Primo Cittadino, infatti, è favorevole alla vendita, ma la maggioranza è spaccata, con i Verdi, da sempre, primi oppositori. Se il Consiglio Comunale, dunque, voterà a sfavore della vendita, il 'Meazza' resterà di proprietà del Comune e in piedi. Con i club che dovranno trovare un'altra soluzione per il nuovo stadio.

Se salta San Siro, Inter a San Donato con il Milan? Possibile — Il Milan, ha ricordato la 'rosea', ha già investito 55 milioni di euro sull’area San Francesco a San Donato Milanese, al limite Sud della città, ma probabilmente non avrebbe la forza per affrontare da solo un progetto così costoso. Il nuovo stadio condiviso a San Siro piace a Milan e Inter anche perché realizzarlo insieme comporterebbe il dimezzamento dei costi di costruzione. L'Inter a San Donato con il Milan? Possibile, anche se, fino ad oggi, i nerazzurri non hanno mai fatto passi ufficiali in questa direzione.

Se, invece, il Consiglio Comunale voterà a favore della vendita, è scontata la serie di ricorsi dell'opposizione e dei Comitati Civici. Per una vicenda che rischierebbe, così, di trascinarsi troppo per le lunghe. Staremo a vedere.