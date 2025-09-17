Pianeta Milan
Nuovo stadio a San Siro per Milan e Inter, ecco come potrebbe essere

Nuovo stadio a San Siro per Milan e Inter, ecco come potrebbe essere
Milan e Inter vogliono costruire un nuovo stadio, condiviso, in zona San Siro: tutto quello che sappiamo finora sul progetto
Daniele Triolo 

Proiettiamoci per un attimo nel futuro e facciamo conto che l'iter per la costruzione del nuovo stadio condiviso di Milan e Inter, in zona San Siro, sia giunto a conclusione. Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha ricordato che, più o meno, siamo già a conoscenza di quello che sarà realizzato nei 280mila metri quadrati dell'area.

Nuovo stadio a San Siro per Milan e Inter, immaginiamolo così

Ovvero il centro commerciale, gli uffici dei due club, l'hotel, un parco, il museo di Milan e Inter, un centro medico e uno store per rossoneri e nerazzurri. Il 'grande assente', attualmente, però, è proprio il progetto del nuovo stadio. Si sa che, secondo le intenzioni di Milan e Inter, avrà una capienza di 71.500 spettatori e che della sua realizzazione potrebbe occuparsene Sir Norman Foster.

Il progetto della 'Cattedrale' dello studio Populous, che si ispirava al Duomo di Milano e che ha fatto la sua comparsa tra il 2018 e il 2019, quando si iniziò a parlare del nuovo stadio per Milan e Inter, per il 'CorSera', sembra essere ormai soltanto uno sbiadito ricordo. I club ci vanno con cautela, con i piedi di piombo, visti i numerosi 'stop & go' avuti nell'iter verso il nuovo stadio negli ultimi anni, ma possiamo già farci un'idea preliminare di come sarà il nuovo impianto al suo interno.

Dovrà rispondere a canoni di comodità, accessibilità e sicurezza

Il quotidiano generalista, infatti, ha ricordato come dovrà rispondere a canoni di comodità, accessibilità e sicurezza. Sarà maggiore la profondità delle gradinate, le sedute saranno più larghe e con schienale. Alcune zone saranno alle famiglie e verrà garantita l’accessibilità per persone con disabilità in ogni settore.

Inoltre, saranno collocate telecamere nello stadio mentre l’accesso ai varchi avverrà con il riconoscimento facciale. Cambierà, poi, la modalità di fruizione dell’evento all’interno dell’impianto: le tribune saranno più vicine al campo, rispettando le distanze minime indicate dalla UEFA. Avrà più maxi-schermi, miglioreranno i bagni e aumenteranno i punti ristoro. Intorno, aumenteranno le aree verdi: dai 107mila metri quadrati del progetto del 2022 a 148mila.

