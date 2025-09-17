Milan, Moretto rivela: 'Adli chiese alla Fiorentina di non riscattarlo'

Al giocatore, che in rossonero non arrivava a percepire neanche un milione di euro netto a stagione, un contratto triennale (scadenza 30 giugno 2028) da 6 milioni di euro netti all'anno di stipendio. Matteo Moretto, giornalista sportivo esperto di calciomercato, in un video pubblicato in queste ore ha rivelato un retroscena sul 'triangolo' tra Adli, Fiorentina e Milan.
Moretto: "Voleva provare a conquistarsi un posto con Allegri"—
"Adli, lo stipendio definitivo all'Al Shabab è di 6 milioni di euro netti. In estate è stato cercato soprattutto da due club italiani, il Sassuolo e il Torino. Ma il calciatore non era convinto né dell'una, né dell'altra destinazione. Vi racconto un aneddoto, perché di fatto è stato il ragazzo verso la fine della scorsa stagione a chiedere alla Fiorentina di non essere riscattato. La sua idea era quella di provare a tornare al Milan e di proseguire al Milan. Voleva provare in tutti i modi a conquistarsi un posto nella rosa di Massimiliano Allegri. Questo non è avvenuto", ha svelato Moretto.
