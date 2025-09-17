Pianeta Milan
Adli, piano saltato: Moretto rivela un retroscena importante sull’ex Milan

Milan, Moretto rivela: 'Adli chiese alla Fiorentina di non riscattarlo'
Yacine Adli, rientrato al Milan dal prestito alla Fiorentina, si è trasferito a titolo definitivo all'Al-Shabab. Ma c'è un retroscena
Daniele Triolo Redattore 

Nonostante una stagione da 35 partite con 5 gol e 7 assist, nell'ultimo calciomercato estivo, la Fiorentina non ha esercitato il diritto di riscatto sul cartellino di Yacine Adli, centrocampista francese classe 2000 che, pertanto, ha fatto ritorno al Milan per fine prestito.

Milan, ecco perché Adli non è rimasto alla Fiorentina!

—  

Immediatamente messo fuori rosa dal Diavolo e spedito agli allenamenti con il Milan Futuro di Massimo Oddo, compagine che milita in Serie D, dopo aver rifiutato varie offerte alla fine, in questo mese di settembre, Adli si è trasferito a titolo definitivo all'Al-Shabab, club della Saudi Pro League, per 7 milioni di euro più uno di bonus.

Al giocatore, che in rossonero non arrivava a percepire neanche un milione di euro netto a stagione, un contratto triennale (scadenza 30 giugno 2028) da 6 milioni di euro netti all'anno di stipendio. Matteo Moretto, giornalista sportivo esperto di calciomercato, in un video pubblicato in queste ore ha rivelato un retroscena sul 'triangolo' tra Adli, Fiorentina e Milan.

Moretto: "Voleva provare a conquistarsi un posto con Allegri"

—  

"Adli, lo stipendio definitivo all'Al Shabab è di 6 milioni di euro netti. In estate è stato cercato soprattutto da due club italiani, il Sassuolo e il Torino. Ma il calciatore non era convinto né dell'una, né dell'altra destinazione. Vi racconto un aneddoto, perché di fatto è stato il ragazzo verso la fine della scorsa stagione a chiedere alla Fiorentina di non essere riscattato. La sua idea era quella di provare a tornare al Milan e di proseguire al Milan. Voleva provare in tutti i modi a conquistarsi un posto nella rosa di Massimiliano Allegri. Questo non è avvenuto", ha svelato Moretto.

