Calciomercato Milan: il retroscena legato al giovane Torriani

Il calciomercato estivo del Milan, si sa, è stato molto movimentato. Tra lunghe trattative e colpi arrivati all'ultimo, il Milan si è sempre tenuto attivo, sia per quanto riguarda il mercato in entrata che in uscita. L'edizione odierna de 'Il Giornale' ci ha regalato un retroscena incredibile che riguarda un giovane portiere rossonero: Lorenzo Torriani.