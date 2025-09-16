Calciomercato Milan: il retroscena legato al giovane Torriani

L'edizione odierna de 'Il Giornale' ci ha regalato un retroscena incredibile che riguarda il giovane portiere del Milan: Lorenzo Torriani
Il calciomercato estivo del Milan, si sa, è stato molto movimentato. Tra lunghe trattative e colpi arrivati all'ultimo, il Milan si è sempre tenuto attivo, sia per quanto riguarda il mercato in entrata che in uscita. L'edizione odierna de 'Il Giornale' ci ha regalato un retroscena incredibile che riguarda un giovane portiere rossonero: Lorenzo Torriani.
Calciomercato Milan: un club francese voleva Torriani!
Secondo quando riferito dal quotidiano, il Lione dell'ex allenatore del Milan, Paulo Fonseca, ha provato a strappare ai rossoneri, con un prestito secco, il giovane portiere nella sessione estiva di calciomercato di quest'anno. La risposta del club di Via Aldo Rossi, ovviamente, non è tardata ad arrivare: un secco e grandissimo no.