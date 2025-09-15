Romano: 'Modric ha scelto il Milan con amore. Anche se qualcuno ...'

Pianeta Milan
Fabrizio Romano, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha rivelato un retroscena sul trasferimento estivo di Luka Modric al Milan
Il Milan si gode Luka Modric, classe 1985, centrocampista croato che i rossoneri, nel corso dell'ultimo calciomercato estivo, hanno messo sotto contratto una volta scaduto il suo legame con il Real Madrid, durato ben 13 stagioni. Dopo un inizio in panchina, in Coppa Italia contro il Bari, Modric ha giocato titolare le prime 3 partite di campionato nel Milan di Massimiliano Allegri. Quelle contro Cremonese, Lecce e ieri, contro il Bologna.

Milan, un super Modric e il retroscena di Romano

Ieri sera, a 'San Siro', al minuto 61 ha per giunta mandato in estasi i sostenitori rossoneri. Sul preciso e calibrato assist di Alexis Saelemaekers dalla destra, ha battuto Łukasz Skorupski e regalato al Diavolo tre punti di platino per il prosieguo della stagione. Grande colpo di genio, quello del direttore sportivo Igli Tare, di mettere le mani su Modric. Il quale, tifoso rossonero da bambino, tra le tante offerte ricevute, ha scelto quella del Milan per coronare un suo sogno d'infanzia.

Fabrizio Romano, giornalista sportivo esperto di mercato e primo, con il collega Matteo Moretto, a giugno, a parlare della trattativa in corso tra Modric e Milan, in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube' ha svelato un interessante retroscena sull'arrivo del croato alla corte di Allegri.

"Nonostante qualcuno che conosce Modric bene lo invitasse a ragionare sull'andare al Milan senza Champions League, a 40 anni, con la possibilità di un Milan in difficoltà dal punto di vista ambientale, Modric ha scelto il Milan con un amore molto raro da trovare oggi", ha sottolineato Romano.

"Luka Modric ci sta mettendo tutto se stesso, non soltanto a livello di prestazioni. Ma anche per aiutare chi è in campo con lui a capire l'importanza del Milan e di quello che il Milan può fare in questa stagione con Max Allegri", la chiosa del giornalista sportivo. Se Modric le gioca davvero tutte come quella di ieri contro il Bologna, le ambizioni dei rossoneri non potranno che uscirne fortificate.

