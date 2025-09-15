Romano: 'Modric ha scelto il Milan con amore. Anche se qualcuno ...'

Fabrizio Romano, giornalista sportivo esperto di mercato e primo, con il collega Matteo Moretto, a giugno, a parlare della trattativa in corso tra Modric e Milan, in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube' ha svelato un interessante retroscena sull'arrivo del croato alla corte di Allegri.
"Nonostante qualcuno che conosce Modric bene lo invitasse a ragionare sull'andare al Milan senza Champions League, a 40 anni, con la possibilità di un Milan in difficoltà dal punto di vista ambientale, Modric ha scelto il Milan con un amore molto raro da trovare oggi", ha sottolineato Romano.
"Luka Modric ci sta mettendo tutto se stesso, non soltanto a livello di prestazioni. Ma anche per aiutare chi è in campo con lui a capire l'importanza del Milan e di quello che il Milan può fare in questa stagione con Max Allegri", la chiosa del giornalista sportivo. Se Modric le gioca davvero tutte come quella di ieri contro il Bologna, le ambizioni dei rossoneri non potranno che uscirne fortificate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA