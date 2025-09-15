Romano: 'Modric ha scelto il Milan con amore. Anche se qualcuno ...'

Il Milan si gode Luka Modric , classe 1985 , centrocampista croato che i rossoneri, nel corso dell'ultimo calciomercato estivo, hanno messo sotto contratto una volta scaduto il suo legame con il Real Madrid , durato ben 13 stagioni . Dopo un inizio in panchina, in Coppa Italia contro il Bari , Modric ha giocato titolare le prime 3 partite di campionato nel Milan di Massimiliano Allegri . Quelle contro Cremonese , Lecce e ieri, contro il Bologna .

Milan, un super Modric e il retroscena di Romano

Ieri sera, a 'San Siro', al minuto 61 ha per giunta mandato in estasi i sostenitori rossoneri. Sul preciso e calibrato assist di Alexis Saelemaekers dalla destra, ha battuto Łukasz Skorupski e regalato al Diavolo tre punti di platino per il prosieguo della stagione. Grande colpo di genio, quello del direttore sportivo Igli Tare, di mettere le mani su Modric. Il quale, tifoso rossonero da bambino, tra le tante offerte ricevute, ha scelto quella del Milan per coronare un suo sogno d'infanzia.