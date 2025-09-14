Milan, quanto è stato vicino Italiano? Ecco tutti i retroscena

Vincenzo Italiano tornerà questa sera a San Siro con il suo Bologna. Quanto è stato vicino alla panchina del Milan? Le novità da 'La Gazzetta dello Sport'
Dopo la vittoria del Bologna contro il Milan in finale di Coppa Italia, rossoblù e rossoneri si riaffrontano questa sera nella partita valida per la terza giornata della Serie A 2025-26. In panchina per il Milan Massimiliano Allegri che ha preso il posto di Sergio Conceicao. Al Bologna, invece, è rimasto Vincenzo Italiano.
Milan, Italiano vicino alla panchina?
—
Come racconta Gazzetta.it, c'è stata la possibilità, in questi ultimi quattro mesi, che Italiano potesse diventare il nuovo allenatore del Milan. La firma non sarebbe mai stata vicina, ma il Milan avrebbe valutato Italiano concretamente. Giorgio Furlani, ad rossonero, ne avrebbe parlato a Igli Tare (ds del Milan), nell'incontro di primavera a Firenze.