Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, quanto è stato vicino Italiano? Ecco tutti i retroscena

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, quanto è stato vicino Italiano? Ecco tutti i retroscena

Milan, quanto è stato vicino Italiano? Ecco tutti i retroscena
Vincenzo Italiano tornerà questa sera a San Siro con il suo Bologna. Quanto è stato vicino alla panchina del Milan? Le novità da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Dopo la vittoria del Bologna contro il Milan in finale di Coppa Italia, rossoblù e rossoneri si riaffrontano questa sera nella partita valida per la terza giornata della Serie A 2025-26. In panchina per il Milan Massimiliano Allegri che ha preso il posto di Sergio Conceicao. Al Bologna, invece, è rimasto Vincenzo Italiano.

Milan, Italiano vicino alla panchina?

—  

Come racconta Gazzetta.it, c'è stata la possibilità, in questi ultimi quattro mesi, che Italiano potesse diventare il nuovo allenatore del Milan. La firma non sarebbe mai stata vicina, ma il Milan avrebbe valutato Italiano concretamente. Giorgio Furlani, ad rossonero, ne avrebbe parlato a Igli Tare (ds del Milan), nell'incontro di primavera a Firenze.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan-Bologna, probabili formazioni: ecco la carta 'segreta' di Allegri>>>

Come mai non si è fatto nulla? Italiano, si legge, è voluto restare al Bologna, con tanto di rinnovo di contratto fino al 2027 con adeguamento. Il Milan, invece, ha scelto un'altra strada: Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. Secondo la rosea, decisivo è stato il ruolo di Igli Tare.

Leggi anche
Calciomercato Milan, il talento in uscita dal Real Madrid? Che occasione per il Diavolo
Milan, Moretto: “Jashari scioccato da Ibrahimovic”. Fu proposto …

© RIPRODUZIONE RISERVATA