Calciomercato Milan, Hojlund ha rifiutato il Diavolo? E prima di Nkunku ...

Calciomercato Milan , i rossoneri hanno chiuso molti colpi in estate. In entrata, in attacco, dopo tanti nomi fatti, il Diavolo ha investito molti soldi (con i bonus si romperebbe il muro dei 40 milioni di euro) per Nkunku dal Chelsea. E ora l'attacco dei rossoneri viaggia con Leao, Pulisic, Nkunku e Gimenez nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Milan, retroscena Hojlund

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il Milan avrebbe corteggiato per settimane Rasmus Hojlund, attaccante che era in uscita dal Manchester United. Sarebbe stato, si legge, il rinforzo ideale per l’attacco che stentava. Tuttavia, l’offerta dei rossoneri non avrebbe convinto il danese, che nel frattempo aveva già avviato i contatti con il Napoli.