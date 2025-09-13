Milan, hai visto Hojlund? Esordio con gol con la maglia del Napoli

Gli uomini mercato di via Aldo Rossi hanno preferito fare altre scelte. Ora, nell'organico rossonero, sono presenti in attacco Leao, Pulisic, Nkunku e Gimenez. Grande qualità ma un solo vero centravanti. Si tratta di Santiago Gimenez, che vuole fare una grande stagione dopo che parecchi 'rumors' di mercato lo volevano lontano da Milano. E Nkunku? L'ex Chelsea, si sa, non è un 'numero 9' ma potrà mettere la sua grande qualità al servizio della squadra. I tifosi milanisti sperano che gli uomini offensivi citati non facciano rimpiangere Hojlund.
© RIPRODUZIONE RISERVATA