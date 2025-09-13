Pianeta Milan
Milan, hai visto Hojlund? Esordio con gol con la maglia del Napoli

L'ex obiettivo del calciomercato del Milan Rasmus Hojlund ha esordito siglando un gol da attaccante vero con la maglia del Napoli
In questi minuti, è in corso Fiorentina-Napoli, partita della terza giornata di Serie A. I campioni in carica della scorsa stagione stanno vincendo per 2-0, grazie ai gol di De Bruyne e Hojlund. La seconda rete è stata siglata dall'attaccante ex Manchester United. Il danese è stato per tanto tempo nel mirino del calciomercato del Milan. Tuttavia, la dirigenza rossonera ha preferito virare sul profilo di Christopher Nkunku. Il francese è un ottimo giocatore e potrebbe fare la differenza in rossonero. Sicuramente, però, non è una prima punta di ruolo. Al contrario di Hojlund, che si è presentato alla grande all'esordio con la maglia del Napoli.

Milan, Hojlund sarà un rimpianto?

Su una palla in verticale di Spinazzola, Hojlund ha messo in mostra tutte le sue potenzialità. Scatto in profondità a bruciare il diretto marcatore, protezione con il corpo e palla piazzata all'angolino. Insomma, un gol da attaccante vero, da bomber di razza. Chi potrebbe non farlo rimpiangere al Milan?

Gli uomini mercato di via Aldo Rossi hanno preferito fare altre scelte. Ora, nell'organico rossonero, sono presenti in attacco Leao, Pulisic, Nkunku e Gimenez. Grande qualità ma un solo vero centravanti. Si tratta di Santiago Gimenez, che vuole fare una grande stagione dopo che parecchi 'rumors' di mercato lo volevano lontano da Milano. E Nkunku? L'ex Chelsea, si sa, non è un 'numero 9' ma potrà mettere la sua grande qualità al servizio della squadra. I tifosi milanisti sperano che gli uomini offensivi citati non facciano rimpiangere Hojlund.

