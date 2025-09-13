Juventus-Inter partita folle. Il commento da tifoso del Milan | PM News

Pianeta Milan
Juventus-Inter si è conclusa sul risultato clamoroso di 4-3 in favore dei bianconeri. Il commento di Stefano Bressi, inviato di Pianeta Milan
Redazione PM

La terza giornata di Serie A è iniziata, al termine della prima sosta per le nazionali della stagione 2025/26. In attesa di Milan-Bologna di domani sera (ore 20:45 a San Siro), il nostro inviato Stefano Bressi ha commentato Juventus-Inter all'interno di un video sul canale YouTube di Pianeta Milan.

Juventus-Inter, il cosiddetto 'Derby d'Italia', è stata una partita folle. Il risultato finale dice 4-3 in favore dei bianconeri, con la sfida che è stata decisa da un bellissimo gol del giovane Adzic. Doccia fredda per l'Inter. Per gli uomini di Chivu si tratta della seconda sconfitta in tre giornate di campionato. Decisamente un inizio stagione da dimenticare. Il discorso esattamente opposto si può fare per la Juventus. I bianconeri di Tudor hanno ottenuto una vittoria importantissima allo scadere, la terza nelle prime tre partite di questa Serie A.

L'andamento rocambolesco della gara e i tanti gol, che ricordano molto il 4-4 di San Siro dello scorso anno, hanno dato diversi segnali rispetto alla forza delle due squadre. Di sicuro, entrambe presentano alcune debolezze.

