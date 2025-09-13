Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Settore giovanile rossonero: weekend pieno di sfide e debutti

ULTIME MILAN NEWS

Settore giovanile rossonero: weekend pieno di sfide e debutti

Centro Sportivo Vismara, sede del settore giovanile del Milan (getty images)
Settembre entra nel vivo e si rianimano i fine settimana con gli impegni del Settore Giovanile rossonero: gli impegni
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

(Fonte: acmilan.com)

Settembre entra nel vivo e si rianimano i fine settimana con gli impegni del Settore Giovanile rossonero. Arriva la 4ª giornata di campionato per la Primavera di Mister Renna, impegnata a Cagliari per mettersi alle spalle le sconfitte contro Sassuolo e Genoa. Terza giornata e Derby per l'U17 di Baldo, mentre finalmente inizia l'annata per l'U16 di Mister Parolo e l'U15 di Mister Cresta, che giocheranno in contemporanea a Padova. Martedì, invece, in campo l'Under 18 per la 2ª giornata contro il Lecce. Ecco il programma dettagliato delle partite:

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

DOMENICA 14 SETTEMBRE

  • PRIMAVERA: 4ª giornata, Cagliari-Milan, ore 11.00 - CRAI Sports Center, Asseminello

  • UNDER 17: 3ª giornata, Milan-Inter, ore 15.00 - PUMA House of Football

  • UNDER 16: 1ª giornata, Padova-Milan, ore 14.30 - CTF Noventa Padovana

  • UNDER 15: 1ª giornata, Padova-Milan, ore 14.30 - CTF Noventa Padovana

    • LEGGI ANCHE: Milan, Pato: quattordici anni fa il gol che scioccò il mondo. Un talento che... | VIDEO>>>

    MARTEDÌ 16 SETTEMBRE

  • UNDER 18: 2ª giornata, Milan-Lecce, ore 11.00 - PUMA House of Football

    • Leggi anche
    Quando il tridente incantava tutti: Weah, Leonardo e Bierhoff travolgono il Bologna
    Ex Milan, Okafor: 68 minuti in campo in Fulham-Leeds

    © RIPRODUZIONE RISERVATA