Settore giovanile rossonero: weekend pieno di sfide e debutti

Settembre entra nel vivo e si rianimano i fine settimana con gli impegni del Settore Giovanile rossonero. Arriva la 4ª giornata di campionato per la Primavera di Mister Renna, impegnata a Cagliari per mettersi alle spalle le sconfitte contro Sassuolo e Genoa. Terza giornata e Derby per l'U17 di Baldo, mentre finalmente inizia l'annata per l'U16 di Mister Parolo e l'U15 di Mister Cresta, che giocheranno in contemporanea a Padova. Martedì, invece, in campo l'Under 18 per la 2ª giornata contro il Lecce. Ecco il programma dettagliato delle partite: