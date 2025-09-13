Ex Milan, Okafor: 68 minuti in campo in Fulham-Leeds

Il Milan ha realizzato molte cessioni durante il calciomercato estivo. Grazie alle operazioni in uscita è stato poi possibile finanziare i colpi in entrata, arrivati ad arricchire la rosa di Massimiliano Allegri. Tra le tante cessioni, è stata completata anche quella di Noah Okafor, sbarcato in Premier League. I rossoneri non hanno saputo resistere di fronte all'offerta del Leeds, che ha pagato poco più di 20 milioni per l'ala svizzera. Data l'offerta invitante, il Milan lo ha ceduto, nonostante Okafor avesse disputato un buon precampionato. Oggi lo svizzero è partito titolare in Fulham-Leeds, match valevole per la quarta giornata di Premier.