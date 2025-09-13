Ex Milan, Okafor: 68 minuti in campo in Fulham-Leeds

Oggi è andata in scena Fulham-Leeds, quarta giornata di Premier League. In campo per gli ospiti anche Noah Okafor, l'ex attaccante del Milan
Il Milan ha realizzato molte cessioni durante il calciomercato estivo. Grazie alle operazioni in uscita è stato poi possibile finanziare i colpi in entrata, arrivati ad arricchire la rosa di Massimiliano Allegri. Tra le tante cessioni, è stata completata anche quella di Noah Okafor, sbarcato in Premier League. I rossoneri non hanno saputo resistere di fronte all'offerta del Leeds, che ha pagato poco più di 20 milioni per l'ala svizzera. Data l'offerta invitante, il Milan lo ha ceduto, nonostante Okafor avesse disputato un buon precampionato. Oggi lo svizzero è partito titolare in Fulham-Leeds, match valevole per la quarta giornata di Premier.
Fulham-Leeds, Okafor in campo per 68 minuti
L'avventura inglese di Okafor è appena incominciata (il giocatore si è raccontato in un'intervista a 'TheAthletic'). Oggi lo svizzero ha disputato la sua terza presenza con la maglia del Leeds. Le prime due sono state la sconfitta per 5-0 contro l'Arsenal e la sconfitta ai rigori in EFL Cup contro lo Sheffield Wednesday.