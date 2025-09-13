Ex Milan, Chukwueze neanche in panchina alla prima con il Fulham

Il Milan è stato protagonista del calciomercato estivo soprattutto grazie alle moltissime cessioni realizzate. Sul mercato in uscita, i dirigenti rossoneri hanno eseguito un ottimo lavoro, che ha portato parecchi milioni nelle casse della società. Alcune cessioni, però, sono state completate in prestito e dunque non hanno ancora portato soldi freschi a Casa Milan. Tra queste, alcune sono state completate negli ultimi giorni di calciomercato, quando è più semplice chiudere accordi in prestito, piuttosto che a titolo definitivo. È il caso di Samuel Chukwueze. L'ala nigeriana è stata ceduta al Fulham in prestito con diritto di riscatto (come ha chiarito Matteo Moretto) fissato a circa 30 milioni. Se Chukwueze dovesse fare una buona stagione, chiaramente, ci sarebbero buone possibilità che i 'Cottagers' lo riscattino. La sua stagione di Premier League poteva iniziare oggi, ma così non è stato.