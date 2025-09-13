Il Milan è stato protagonista del calciomercato estivo soprattutto grazie alle moltissime cessioni realizzate. Sul mercato in uscita, i dirigenti rossoneri hanno eseguito un ottimo lavoro, che ha portato parecchi milioni nelle casse della società. Alcune cessioni, però, sono state completate in prestito e dunque non hanno ancora portato soldi freschi a Casa Milan. Tra queste, alcune sono state completate negli ultimi giorni di calciomercato, quando è più semplice chiudere accordi in prestito, piuttosto che a titolo definitivo. È il caso di Samuel Chukwueze. L'ala nigeriana è stata ceduta al Fulham in prestito con diritto di riscatto (come ha chiarito Matteo Moretto) fissato a circa 30 milioni. Se Chukwueze dovesse fare una buona stagione, chiaramente, ci sarebbero buone possibilità che i 'Cottagers' lo riscattino. La sua stagione di Premier League poteva iniziare oggi, ma così non è stato.
Ex Milan, Chukwueze neanche in panchina alla prima con il Fulham
Samuel Chukwueze è stato ceduto al Fulham in prestito negli ultimi giorni di mercato. Oggi, però, l'ex Milan non è nemmeno in panchina per la partita contro il Leeds
Fulham-Leeds, Chukwueze nemmeno in panchina—
Infatti, in questi minuti, si sta avviando al termine Fulham-Leeds, partita valevole per la quarta giornata di Premier League. Queste due squadre possiedono in rosa due ex Milan, uno ciascuna. Si tratta di Samuel Chukwueze e Noah Okafor. Se il secondo è partito titolare come ala sinistra d'attacco; il primo, invece, non è nemmeno in panchina.
