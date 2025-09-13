Milan, guarda Caprile: doppio ‘miracolo’ contro il Parma

Da tantissimo tempo il nome di Elia Caprile è stato accostato al Milan come probabile erede di Mike Maignan. Il portiere francese, infatti, come sappiamo è in scadenza di contratto e, il suo futuro in rossonero rimane in bilico. Non è ancora ben chiaro se firmerà il rinnovo di contratto o se il club decide di guardarsi attorno per cercare un degno sostituto. In questo scenario, il giovane portiere italiano continua a guadagnare giudizi positivi con le sue prestazioni.

Durante Cagliari-Parma, Caprile si è reso protagonista di un intervento spettacolare: un doppio salvataggio decisivo che ha blindato la porta sarda. Prima la respinta sul primo tentativo, poi la reattività sul secondo. Due parate in poco tempo che hanno confermato i suoi riflessi ma soprattutto la sua freddezza nei momenti più critici. Non è la prima volta che il giocatore si mette in mostra, ma questa volta l'ho fatto sotto gli occhi di tantissimi osservatori. Il Milan segue con molto interesse i sui progressi, consapevole anche della situazione contrattuale è legata a Mike Maignan.