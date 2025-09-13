Pianeta Milan
Milan, incontro tra Tare, Allegri e Furlani: ecco il motivo
Il giornalista Peppe Di Stefano, spesso inviato a Milanello, ha parlato a Sky Sport 24 del Milan. Pranzo tra Allegri, Furlani e Tare. Si è parlato di...
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Mancano sempre meno ore al rientro del Milan in campo. I rossoneri, dopo la pausa per le partite della nazionale, giocherà domani sera contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Una sfida difficile come testimonia l'ultimo confronto tra le due: vittoria dei rossoblù in finale di Coppa Italia. Massimiliano Allegri, tra oggi pomeriggio e domani, dovrà sciogliere i possibili dubbi di formazione e non solo.

Milan, pranzo tra Allegri, Tare e Furlani

Il giornalista Peppe Di Stefano, spesso inviato a Milanello, ha svelato a Sky Sport 24 di come Massimiliano Allegri, Igli Tare (ds rossonero) e Giorgio Furlani (ad rossonero) si sono incontrati oggi a pranzo.

Il motivo? Secondo il giornalista, i tre avrebbero parlato di quanto fatto sul mercato estivo dopo quasi due settimane dalla chiusura (primo settembre 2025). Inoltre si sarebbe fatto il punto della situazione sul Milan. Vedremo se ci saranno ulteriori novità su questo pranzo e quali decisioni prenderà Massimiliano Allegri in vista della partita contro il Bologna.

