Milan, incontro tra Tare, Allegri e Furlani: ecco il motivo

Il motivo? Secondo il giornalista, i tre avrebbero parlato di quanto fatto sul mercato estivo dopo quasi due settimane dalla chiusura (primo settembre 2025). Inoltre si sarebbe fatto il punto della situazione sul Milan. Vedremo se ci saranno ulteriori novità su questo pranzo e quali decisioni prenderà Massimiliano Allegri in vista della partita contro il Bologna.