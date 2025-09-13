Milan, incontro tra Tare, Allegri e Furlani: ecco il motivo

Il giornalista Peppe Di Stefano, spesso inviato a Milanello, ha parlato a Sky Sport 24 del Milan. Pranzo tra Allegri, Furlani e Tare. Si è parlato di...
Mancano sempre meno ore al rientro del Milan in campo. I rossoneri, dopo la pausa per le partite della nazionale, giocherà domani sera contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Una sfida difficile come testimonia l'ultimo confronto tra le due: vittoria dei rossoblù in finale di Coppa Italia. Massimiliano Allegri, tra oggi pomeriggio e domani, dovrà sciogliere i possibili dubbi di formazione e non solo.
Milan, pranzo tra Allegri, Tare e Furlani
Il giornalista Peppe Di Stefano, spesso inviato a Milanello, ha svelato a Sky Sport 24 di come Massimiliano Allegri, Igli Tare (ds rossonero) e Giorgio Furlani (ad rossonero) si sono incontrati oggi a pranzo.