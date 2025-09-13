Pianeta Milan
MILAN-BOLOGNA

Verso Milan-Bologna: ecco tutti i convocati di Italiano

Domani sera, sotto le luci e gli spalti di San Siro, andrà in scena Milan-Bologna: tutti i convocati di Italiano
Alessia Scataglini
Domani sera, sotto le luci e gli spalti di San Siro, andrà in scena Milan-Bologna, gara valida per la 3^ giornata della Serie A 2025-2026. I rossoblù vogliono confermare la loro identità, mentre al Milan servono punti per poter stare attaccati alla parte alta della classifica. In vista della partita, Vincenzo Italiano, allenatore rossoblù, ha diramato la lista ufficiale dei convocati. Ecco, di seguito, tutti i nomi:

Milan-Bologna: tutti i convocati di Italiano per la trasferta di San Siro

Portieri: Happonen (72), Ravaglia, Skorupski.

Difensori: De Silvestri, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Tomasevic (15), Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.

Il match di San Siro non sarà affatto semplice. Domani, nella scala del calcio, il Milan vorrà vendicarsi per la finale di Coppa Italia persa a Maggio scorso allo stadio Olimpico, mentre il Bologna vorrà cercare di strappare i 3 punti in una trasferta davvero difficile.

