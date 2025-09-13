Milan, alla vigilia della partita contro il Bologna, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa a Milanello. Tantissimi i temi sviscerati dal tecnico rossonero tra cui l'infortunio al polpaccio di Rafael Leao. L'attaccante del portoghese non ha ancora debuttato in stagione in Serie A visto lo stop contro il Bari in Coppa Italia. Allegri ha esposto il problema e aggiornato sui tempi di recupero. Non belle notizie per i rossoneri.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Leao peggio del previsto. Milan-Bologna, Allegri conferma una sorpresa | VIDEO
MILAN-BOLOGNA
Leao peggio del previsto. Milan-Bologna, Allegri conferma una sorpresa | VIDEO
Conferenza di Allegri alla vigilia di Milan-Bologna, con brutte notizie per Rafa Leao. Poi si è parlato di Rabiot, di Gimenez e tanto altro
Non solo Leao, Allegri ha parlato anche di tanti altri giocatori in vista della sfida contro il Bologna: i minuti di Nkunku, i giovani arrivati in difesa, Rabiot, Gimenez e chi potrebbe giocare da titolare. Presente a Milanello il nostro inviato Stefano Bressi. Bel video sottostante il pensiero proprio del nostro inviato e l'analisi sulle parole di Allegri con le possibili conseguenze presenti e future sul Milan. Ecco il video su 'YouTube'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA