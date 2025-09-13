Leao peggio del previsto. Milan-Bologna, Allegri conferma una sorpresa

Conferenza di Allegri alla vigilia di Milan-Bologna, con brutte notizie per Rafa Leao. Poi si è parlato di Rabiot, di Gimenez e tanto altro

Milan, alla vigilia della partita contro il Bologna, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa a Milanello. Tantissimi i temi sviscerati dal tecnico rossonero tra cui l'infortunio al polpaccio di Rafael Leao. L'attaccante del portoghese non ha ancora debuttato in stagione in Serie A visto lo stop contro il Bari in Coppa Italia. Allegri ha esposto il problema e aggiornato sui tempi di recupero. Non belle notizie per i rossoneri.