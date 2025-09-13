Milan-Bologna: una notte da big match, presenti in 70 mila

Anche il Bologna di Italiano arriva a San Siro con alcuni problemi. Non ci resta che aspettare e vedere chi delle due avrà la meglio.
San Siro torna a vestirsi a festa per la sfida di domani sera tra Milan e Bologna, in programma alle ore 20:45. Ci saranno ben 70.000 spettatori. Dato che conferma di nuovo il forte legame che unisce tifosi rossoneri e la squadra. Sarà una cornice degna di un grande appuntamento, con il pubblico pronto a sostenere i ragazzi di Allegri. In campo, potrebbe andare in scena l'esordio al Milan di Adrien Rabiot, uno degli ultimi colpi del calciomercato estivo.
L'ex giocatore del Marsiglia, infatti, insidia l'inglese Loftus-cheek per una maglia da titolare, mentre gli intoccabili restano Modric e Fofana, punti fermi della mediana rossonera. Questione intricata, invece, per l'attacco: con Leao fuori per infortunio, Gimenez avrà tutto il peso sulle spalle. Da capire se Pulisic partirà come titolare o verrà gestito in modo diverso, visi gli ultimi impegni avuti con la Nazionale Statunitense.
Anche il Bologna di Italiano arriva a San Siro con alcuni problemi. Non ci resta che aspettare e vedere chi delle due avrà la meglio.
