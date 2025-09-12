È l’ora di Gimenez: potrebbe avere una grande occasione in Milan-Bologna

Pianeta Milan
Le probabili formazioni di Milan-Bologna, per ora, danno Santiago Gimenez titolare. Potrebbe essere una grande occasione per l'attaccante
Finita la sosta nazionali, è tempo di rivolgere l'attenzione al campionato. Il Milan ospiterà il Bologna in un match valevole per la terza giornata della Serie A 2025/26. L'appuntamento è per domenica sera, alle 20:45, a San Siro. C'è grande attesa per vedere come Allegri schiererà in campo i suoi, ora che la rosa è al completo. Purtroppo non saranno a disposizione, a causa di infortuni, Rafael Leao e Ardon Jashari. Tutti gli altri, invece, dovrebbero esserci. Compreso l'ultimo arrivato Adrien Rabiot, che oggi si è presentato in conferenza stampa e all'interno di un'intervista per DAZN. Secondo quanto riporta Sky Sport, il francese potrebbe addirittura partire titolare nel centrocampo a 3 di Allegri. A fianco a lui, ci dovrebbero essere Fofana e Modric. Davanti, invece, a completare il 3-5-2, si potrebbe vedere Loftus-Cheek in posizione avanzata dietro a Gimenez. Per il centravanti messicano, dunque, potrebbe arrivare un'altra chance da titolare.

Milan-Bologna, occasione d'oro per Gimenez

'El Bebote' è tornato da poco dalla sosta per le nazionali. Nell'ultimo impegno con il suo Messico, contro la Corea del Sud, ha realizzato un bellissimo gol all'ultimo minuto, decisivo per il pareggio finale. Gimenez spera di fare lo stesso domenica sera a San Siro, spera di tornare a far gioire i tifosi rossoneri per una sua rete. Sarebbe un ottimo modo per continuare - centimetro dopo centimetro - a guadagnarsi la fiducia dell'allenatore, il quale non stravede per un attaccante con le sue caratteristiche.

Ci sono pochi dubbi, però: Santiago sa fare gol. Lo ha dimostrato negli anni al Feyenoord e, in parte, anche nei primi sei mesi in rossonero (nel contesto di una squadra disastrata). Se la fortuna non gli dovesse voltare le spalle anche questa volta (già due gol annullati con il Milan in questo inizio di stagione), Gimenez potrebbe trovare la sua prima rete di questa Serie A. In questo caso si aprirebbero per lui tutt'altre prospettive. Essendo l'unica vera punta di ruolo in rosa, infatti, potrebbe diventare a tratti irrinunciabile, soprattutto in determinate partite o in determinati momenti di partita.

