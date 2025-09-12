È l’ora di Gimenez: potrebbe avere una grande occasione in Milan-Bologna

Finita la sosta nazionali, è tempo di rivolgere l'attenzione al campionato. Il Milan ospiterà il Bologna in un match valevole per la terza giornata della Serie A 2025/26. L'appuntamento è per domenica sera, alle 20:45, a San Siro. C'è grande attesa per vedere come Allegri schiererà in campo i suoi, ora che la rosa è al completo. Purtroppo non saranno a disposizione, a causa di infortuni, Rafael Leao e Ardon Jashari. Tutti gli altri, invece, dovrebbero esserci. Compreso l'ultimo arrivato Adrien Rabiot, che oggi si è presentato in conferenza stampa e all'interno di un'intervista per DAZN. Secondo quanto riporta Sky Sport, il francese potrebbe addirittura partire titolare nel centrocampo a 3 di Allegri. A fianco a lui, ci dovrebbero essere Fofana e Modric. Davanti, invece, a completare il 3-5-2, si potrebbe vedere Loftus-Cheek in posizione avanzata dietro a Gimenez. Per il centravanti messicano, dunque, potrebbe arrivare un'altra chance da titolare.