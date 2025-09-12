Conclusa la pausa nazionali, è giunta l'ora di ripensare al campionato di Serie A. A due giorni da Milan-Bologna, tanto spazio dedicato ai rossoneri su quotidiani e siti sportivi. Di seguito, si riportano le migliori notizie pubblicate nella giornata di oggi, 12 settembre 2025, dalla nostra redazione riguardo alla squadra di Massimiliano Allegri. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Verso Milan Bologna. Rabiot si presenta, Gabbia si racconta. Le news
ULTIME MILAN NEWS
Verso Milan Bologna. Rabiot si presenta, Gabbia si racconta. Le news
In avvicinamento a Milan-Bologna, sia Rabiot che Gabbia hanno parlato pubblicamente nella giornata di oggi, 12 settembre. Ecco qui le migliori notizie pubblicate dalla nostra redazione