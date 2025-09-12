Milan, Bonanni: 'Rabiot potrebbe fare meglio di Modric. Su Ricci ...'

L'ex calciatore di Lazio e Sampdoria, Massimo Bonanni è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio durante il programma 'Maracanà'. Nel suo intervento, Bonanni, tra i tanti temi si è soffermato anche sul Milan . In particolare ha commentato l'arrivo di Adrien Rabiot e ipotizzando anche una possibile titolarità del francese. Rimanendo sempre a centrocampo, Bonanni a confrontato Ricci e Modric, confronto dal quale il croato ne esce nettamente favorito il croato. Ecco le sue parole.

Milan-Bologna, Rabiot dal 1'?Può essere per il Milan un giocatore importante, lo ha voluto Allegri, lui sa cosa chiede l'allenatore. Ha esperienza, carisma, entra in un contesto con altri giovani e altri con la sua esperienza. Sicuramente Rabiot è un giocatore potrebbe fare meglio di Modric come impatto. Il Milan però rimane un punto interrogativo, è da 4-3-3 ma vedo che lui va con il 3-5-2...Ad oggi se dovessi fare una scelta tra Modric e Ricci non ci sono paragoni. E' stato pagato tanto Ricci, ma ad oggi il Milan credo abbia dovuto fare una scelta perché Allegri gli ha chiesto un certo tipo di giocatore".