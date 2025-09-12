Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Bonanni: “Rabiot potrebbe fare meglio di Modric. Su Ricci …”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Bonanni: “Rabiot potrebbe fare meglio di Modric. Su Ricci …”

Milan, Bonanni: 'Rabiot potrebbe fare meglio di Modric. Su Ricci ...'
Bonanni a TMW Radio, analizza a 360 gradi il Milan: da Modric a Rabiot e Ricci fino a Gimenez. Ecco le sue parole.
Francesco De Benedittis

L'ex calciatore di Lazio e Sampdoria, Massimo Bonanni è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio durante il programma 'Maracanà'. Nel suo intervento, Bonanni, tra i tanti temi si è soffermato anche sul Milan. In particolare ha commentato l'arrivo di Adrien Rabiot e ipotizzando anche una possibile titolarità del francese. Rimanendo sempre a centrocampo, Bonanni a confrontato Ricci e Modric, confronto dal quale il croato ne esce nettamente favorito il croato. Ecco le sue parole.

Milan-Bologna, Rabiot  dal 1'?Può essere per il Milan un giocatore importante, lo ha voluto Allegri, lui sa cosa chiede l'allenatore. Ha esperienza, carisma, entra in un contesto con altri giovani e altri con la sua esperienza. Sicuramente Rabiot è un giocatore potrebbe fare meglio di Modric come impatto. Il Milan però rimane un punto interrogativo, è da 4-3-3 ma vedo che lui va con il 3-5-2...Ad oggi se dovessi fare una scelta tra Modric e Ricci non ci sono paragoni. E' stato pagato tanto Ricci, ma ad oggi il Milan credo abbia dovuto fare una scelta perché Allegri gli ha chiesto un certo tipo di giocatore".

LEGGI ANCHE

Bonanni: "Gimenez? Le aspettative erano altissime, per me è un grosso punto interrogativo"

—  

Passando all'attacco rossonero, Bonanni ha anche provato anche una valutazione sull'attaccante rossonero Gimenez. Ecco le sue parole.

LEGGI ANCHE: Milan-Bologna, le probabili formazioni: subito Rabiot e cambio in difesa? >>>

Come valuta Gimenez?"Non so cosa dire. Le aspettative erano altissime, non lo conoscevo, mi è stato dipinto con grandi commenti ma non ho rivisto quanto detto quando l'ho visto. Per me è un grosso punto interrogativo. Per me ha gli uomini per fare il 4-3-3. Se vuoi puntare su Leao e Pulisic, devi mettere in mezzo uno come Gimenez".

Leggi anche
Verso Milan Bologna. Rabiot si presenta, Gabbia si racconta. Le news
Milan, esclusiva Letizia: “Giusto Pulisic fuori. Allegri, Rabiot, …”

© RIPRODUZIONE RISERVATA