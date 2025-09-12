Milan, esclusiva Letizia: “Giusto Pulisic fuori. Allegri, Rabiot, ...”

Si avvicina sempre di più la ripresa del campionato di Serie A. Terminata la sosta per le nazionale, il Milan affronterà domenica sera (ore 20:45) a San Siro il Bologna di Vincenzo Italiano. Ci sono alcune curiosità rispetto alla formazione che Allegri sceglierà per la sfida. Domani l'allenatore livornese parlerà in conferenza stampa e magari chiarirà alcuni dubbi legati all'undici titolare. All'interno di un video pubblicato sul canale YouTube di Pianeta Milan, il nostro inviato Stefano Bressi e l'ospite Francesco Letizia - giornalista di Sportitalia - hanno dato alcuni aggiornamenti riguardo al mondo Milan.