Milan, esclusiva Letizia: “Giusto Pulisic fuori. Allegri, Rabiot, ...”

È stato ospite sul canale YouTube di Pianeta Milan, insieme a Stefano Bressi, Francesco Letizia. Le loro parole su Pulisic, Rabiot, Allegri
Si avvicina sempre di più la ripresa del campionato di Serie A. Terminata la sosta per le nazionale, il Milan affronterà domenica sera (ore 20:45) a San Siro il Bologna di Vincenzo Italiano. Ci sono alcune curiosità rispetto alla formazione che Allegri sceglierà per la sfida. Domani l'allenatore livornese parlerà in conferenza stampa e magari chiarirà alcuni dubbi legati all'undici titolare. All'interno di un video pubblicato sul canale YouTube di Pianeta Milan, il nostro inviato Stefano Bressi e l'ospite Francesco Letizia - giornalista di Sportitalia - hanno dato alcuni aggiornamenti riguardo al mondo Milan.

Tra le principali news, i due hanno commentato una possibile esclusione di Christian Pulisic dall'undici titolare. Vedremo se Allegri confermerà questa indiscrezione. L'assenza dello statunitense dal primo minuto potrebbe essere anche dovuta alle fatiche della pausa per le nazionali, che lo ha visto impegnato con gli USA fino a mercoledì notte.

Inoltre, i due hanno commentato le prime parole di Rabiot da rossonero. Il centrocampista francese, infatti, si è presentato oggi durante una conferenza stampa svoltasi a Casa Milan.

