Milan-Bologna, la designazione arbitrale: Marcenaro direttore di gara

Si tratta solamente del secondo incrocio tra Marcenaro e il Milan. Nella prima occasione, i rossoneri di Pioli affrontarono l'Empoli durante la stagione 2022/23. In quel caso ci fu un pareggio per 0-0 tra le due squadre.
Domani sera andrà in scena Milan-Bologna, terza giornata di Serie A. I rossoneri sono chiamati a riscattare la sconfitta all'esordio in casa contro la Cremonese, come ha ammesso Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Ci si attende una sfida ostica, come spesso accade quando si incontra la squadra di Vincenzo Italiano. Inoltre, c'è grande attesa per i possibili debutti di Rabiot e Nkunku, i nuovi innesti arrivati negli ultimi giorni di calciomercato (qui le probabili formazioni). L'AIA ha reso nota la designazione arbitrale per la sfida.
Il direttore di gara designato dall'AIA per la gara tra Milan e Bologna che si giocherà domani sera alle 20.45 a San Siro, in occasione del terzo turno del campionato di Serie A Enilive, è Matteo Marcenaro della sezione di Genova. A coadiuvarlo ci saranno Fabbri e Paterna in sala Var a Lissone mentre come assistenti Berti e Ceccon.
