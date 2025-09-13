Milan-Bologna, la designazione arbitrale: Marcenaro direttore di gara

Domani sera andrà in scena Milan-Bologna , terza giornata di Serie A . I rossoneri sono chiamati a riscattare la sconfitta all'esordio in casa contro la Cremonese , come ha ammesso Massimiliano Allegri in conferenza stampa . Ci si attende una sfida ostica, come spesso accade quando si incontra la squadra di Vincenzo Italiano . Inoltre, c'è grande attesa per i possibili debutti di Rabiot e Nkunku , i nuovi innesti arrivati negli ultimi giorni di calciomercato (qui le probabili formazioni ). L'AIA ha reso nota la designazione arbitrale per la sfida.

Milan-Bologna, arbitra Marcenaro

Il direttore di gara designato dall'AIA per la gara tra Milan e Bologna che si giocherà domani sera alle 20.45 a San Siro, in occasione del terzo turno del campionato di Serie A Enilive, è Matteo Marcenaro della sezione di Genova. A coadiuvarlo ci saranno Fabbri e Paterna in sala Var a Lissone mentre come assistenti Berti e Ceccon.