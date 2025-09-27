Milan, Ordine su Gimenez e Camarda

Probabile che Gimenez sia titolare anche domani nella grande sfida del Milan contro il Napoli. Ordine ha parlato anche di un altro attaccante di proprietà del Milan: "Ultima annotazione riferita a Francesco Camarda: abbandonato al suo destino dal Lecce rimasto subito in 10 non può che andare incontro a una serata di stenti. Ha solo 17 anni e il confronto fisico con De Winter lo conferma".