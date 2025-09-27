Pianeta Milan
Il giornalista Franco Ordine fa il punto sull'attacco del Milan: Gimenez si sblocca contro il Lecce, mentre Camarda continua a fare fatica. Ecco il suo pensiero
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Il giornalista Franco Ordine parla di un Milan che riesce a risolvere i problemi: "Il più urgente dei quali resta l’affare Gimenez alle prese con un contenzioso (il gol), preoccupante visto che si tratta di un centravanti". Un problema che, sottolinea Ordine su 'Il Giornale', è stato in parte risolto grazie al gol del messicano contro il Lecce in Coppa Italia.

Probabile che Gimenez sia titolare anche domani nella grande sfida del Milan contro il Napoli. Ordine ha parlato anche di un altro attaccante di proprietà del Milan: "Ultima annotazione riferita a Francesco Camarda: abbandonato al suo destino dal Lecce rimasto subito in 10 non può che andare incontro a una serata di stenti. Ha solo 17 anni e il confronto fisico con De Winter lo conferma".

Questo il pensiero del giornalista sulla partita della giovane punta contro i suoi rossoneri. Vedremo se Camarda riuscirà a imporsi in Serie A con la maglia del Lecce.

