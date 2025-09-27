Il giornalista Franco Ordine fa il punto sull'attacco del Milan: Gimenez si sblocca contro il Lecce, mentre Camarda continua a fare fatica. Ecco il suo pensiero
Il giornalista Franco Ordine parla di un Milan che riesce a risolvere i problemi: "Il più urgente dei quali resta l’affare Gimenez alle prese con un contenzioso (il gol), preoccupante visto che si tratta di un centravanti". Un problema che, sottolinea Ordine su 'Il Giornale', è stato in parte risolto grazie al gol del messicano contro il Lecce in Coppa Italia.
Milan, Ordine su Gimenez e Camarda
Probabile che Gimenez sia titolare anche domani nella grande sfida del Milan contro il Napoli. Ordine ha parlato anche di un altro attaccante di proprietà del Milan: "Ultima annotazione riferita a Francesco Camarda: abbandonato al suo destino dal Lecce rimasto subito in 10 non può che andare incontro a una serata di stenti. Ha solo 17 anni e il confronto fisico con De Winter lo conferma".