Quindi, spazio al calcio. In testa alla classifica del campionato di Serie A , ora, c'è un terzetto a quota 12 . C'è la Roma di Gian Piero Gasperini , che ha battuto per 2-0 in casa l' Hellas Verona (reti di Artem Dovbyk e Matías Soulé ), ma ci sono anche Milan e Napoli .

Rossoneri e azzurri si sono sfidati ieri sera a 'San Siro': vittoria del Diavolo, per 2-1, con i gol di Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic nel primo tempo. Nella ripresa, Milan in dieci uomini per l'espulsione di Pervis Estupiñán, rete su calcio di rigore di Kevin De Bruyne e assedio ospite che non ha portato al gol del pari.