Prima pagina Tuttosport: “Che diavolo Pulisic! Comanda il Milan. Max, lezione a Conte”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 29 settembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 29 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'Italia di Ferdinando De Giorgi che, sconfiggendo per 3-1 la Bulgaria in finale, ha vinto i Mondiali di pallavolo. Secondo titolo consecutivo dopo quello del 2022 per gli Azzurri che hanno anche bissato la vittoria delle ragazze di inizio mese contro la Turchia.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 29 settembre 2025

Quindi, spazio al calcio. In testa alla classifica del campionato di Serie A, ora, c'è un terzetto a quota 12. C'è la Roma di Gian Piero Gasperini, che ha battuto per 2-0 in casa l'Hellas Verona (reti di Artem Dovbyk e Matías Soulé), ma ci sono anche Milan e Napoli.

Rossoneri e azzurri si sono sfidati ieri sera a 'San Siro': vittoria del Diavolo, per 2-1, con i gol di Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic nel primo tempo. Nella ripresa, Milan in dieci uomini per l'espulsione di Pervis Estupiñán, rete su calcio di rigore di Kevin De Bruyne e assedio ospite che non ha portato al gol del pari.

Poco sotto in graduatoria, a quota 11 punti, la Juventus. Il papà di Dean Hujsen, scaricato nell'estate 2024 dai bianconeri al Bournemouth, in un'intervista in esclusiva ha ricordato la brutalità di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta nel mandare via il giovane difensore centrale, oggi finito al Real Madrid.

Alle ore 18:30 si disputerà Parma-Torino, uno dei due 'Monday Night' della 5^ giornata di campionato (l'altro, quello delle ore 20:45, è Genoa-Lazio) e per l'occasione Marco Baroni, allenatore dei granata, mette fuori squadra Cyril Ngonge.

