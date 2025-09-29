Quindi, spazio al calcio. In testa alla classifica del campionato di Serie A, ora, c'è un terzetto a quota 12. C'è la Roma di Gian Piero Gasperini, che ha battuto per 2-0 in casa l'Hellas Verona (reti di Artem Dovbyk e Matías Soulé), ma ci sono anche Milan e Napoli.
Rossoneri e azzurri si sono sfidati ieri sera a 'San Siro': vittoria del Diavolo, per 2-1, con i gol di Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic nel primo tempo. Nella ripresa, Milan in dieci uomini per l'espulsione di Pervis Estupiñán, rete su calcio di rigore di Kevin De Bruyne e assedio ospite che non ha portato al gol del pari.
Poco sotto in graduatoria, a quota 11 punti, la Juventus. Il papà di Dean Hujsen, scaricato nell'estate 2024 dai bianconeri al Bournemouth, in un'intervista in esclusiva ha ricordato la brutalità di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta nel mandare via il giovane difensore centrale, oggi finito al Real Madrid.
Alle ore 18:30 si disputerà Parma-Torino, uno dei due 'Monday Night' della 5^ giornata di campionato (l'altro, quello delle ore 20:45, è Genoa-Lazio) e per l'occasione Marco Baroni, allenatore dei granata, mette fuori squadra Cyril Ngonge.
© RIPRODUZIONE RISERVATA