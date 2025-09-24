PIANETAMILAN partite pagelle milan Milan-Lecce, le pagelle: Rabiot indispensabile, Bartesaghi cresce. Ma il top è un altro

PAGELLE MILAN

Milan-Lecce, le pagelle: Rabiot indispensabile, Bartesaghi cresce. Ma il top è un altro

Le pagelle di Milan-Lecce 3-0, partita del secondo turno della Coppa Italia 2025-2026 disputatasi ieri sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco voti e giudizi rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola
Daniele Triolo Redattore 

Pagelle La Gazzetta dello Sport AC Milan Serie A Champions League Coppa Italia

Le pagelle di Milan-Lecce 3-0, partita del secondo turno della Coppa Italia 2025-2026. Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA

© RIPRODUZIONE RISERVATA