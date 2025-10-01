Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Garbo: “Tutti davano Allegri per bollito e che invece ha ridato un’identità al Milan”

INTERVISTE

Garbo: “Tutti davano Allegri per bollito e che invece ha ridato un’identità al Milan”

Milan-Napoli, Allegri indica la via: 'Successo giusto. Se si gioca così, si vince spesso'
Daniele Garbo, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante 'Maracanà' per parlare del Milan di Massimiliano Allegri
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Daniele Garbo, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante 'Maracanà' per parlare del Milan di Massimiliano Allegri dopo la partita contro il Napoli. Ecco, di seguito, le sue parole:

Garbo: "Allegri Sta facendo qualcosa di straordinario al Milan"

—  

"A chi dedicherei un commento riguardo l'ultima giornata di Serie A? A Max Allegri, che tutti davano per bollito e che invece in pochissimo tempo ha ridato un'identità al Milan. Sta facendo qualcosa di straordinario. La strada è ancora lunga ma sta dimostrando di essere un signor allenatore. Per dire se può essere una squadra da scudetto però è ancora troppo presto. Anche perché al momento segna Pulisic, segnano i centrocampisti, ma ancora non segna Gimenez. Gli scudetti si vincono anche con i centravanti e al momento lì davanti il messicano non si vede. Inoltre vedremo come verrà utilizzato Leao ora che è rientrato.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Tare ci prova: clamorosa novità su Lewandowski. Pronto il ‘Modric-bis’? E l’ostacolo stipendio … >>>

Caso De Bruyne? Sono cose che accadono in una partita di calcio. De Bruyne non si è ancora espresso ai suoi livelli, quindi un po' di nervosismo può starci. Le scelte dell'allenatore poi vanno sempre rispettate, anche perché le decisioni si prendono nel giro di pochi minuti. Comunque il fatto che il giocatore fosse innervosito può essere paradossalmente un buon segnale, perché significa che ha voglia di fare meglio"

Leggi anche
Biasin: “Leao? Racconta bene quello che sta facendo Allegri. Stadio si entra in una nuova...
Braglia: “San Siro? Passaggio fondamentale, penso che Milano non possa stare…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA