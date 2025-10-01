Garbo: “Tutti davano Allegri per bollito e che invece ha ridato un’identità al Milan”

Garbo: "Allegri Sta facendo qualcosa di straordinario al Milan"

"A chi dedicherei un commento riguardo l'ultima giornata di Serie A? A Max Allegri, che tutti davano per bollito e che invece in pochissimo tempo ha ridato un'identità al Milan. Sta facendo qualcosa di straordinario. La strada è ancora lunga ma sta dimostrando di essere un signor allenatore. Per dire se può essere una squadra da scudetto però è ancora troppo presto. Anche perché al momento segna Pulisic, segnano i centrocampisti, ma ancora non segna Gimenez. Gli scudetti si vincono anche con i centravanti e al momento lì davanti il messicano non si vede. Inoltre vedremo come verrà utilizzato Leao ora che è rientrato.