"Il Milan è un complesso di grandi solisti che però non legano tra loro, che potrebbe vincere con tutti ma anche perdere". Così Luciano Moggi , ex dirigente della Juventus, ha parlato del Milan parlando delle strategie del futuro e non solo. Le sue parole a 'Libero' riprese da 'RadioRossonera': "Tra l’altro i rossoneri non sanno approcciare la gara da grande squadra, specialmente nei primi tempi vanno spesso in svantaggio e subiscono l’avversario, dando l’impressione di non essere entrati in campo con la testa giusta. Poi una volta pungolati e fischiati dai tifosi reagiscono e riescono almeno a non perdere".

Moggi: "Maldini fatto fuori inspiegabilmente. L'unico dirigente per il Milan è..."

Moggi continua con l'analisi: "Probabilmente il fenomeno dipende da una mancanza di autostima di gruppo, dovuta a una guida insicura e poco credibile dell’allenatore, con Conceicao che è già con la testa da altre parti. Per di più il Milan non è neppure supportato da una società capace. Manca il dirigente con carisma che sia credibile nell’ambiente per il suo passato. Un grande club, e il Milan lo è certamente, ha bisogno di un grande dirigente e non di un ragazzino che ha bisogno di essere guidato. C’era Maldini ma inspiegabilmente è stato fatto fuori, si paventava Paratici e adesso non più… L’unico dirigente che potrebbe fare al caso del Milan, per il suo passato sia in campo che dietro la scrivania, è Tare, visto come ha saputo risollevare una Lazio morente, riportandola a livello delle grandi e coniugando economia e sport con i risultati e i libri contabili. Non è certamente più il tempo di scherzare in casa rossonera". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, triplo colpo dal Real Madrid? La clamorosa possibilità>>>