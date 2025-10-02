Due assist di Kevin De Bruyne e due gol di Rasmus Højlund, invece, nel 2-1 con cui il Napoli di Antonio Conte ha superato per 2-1 lo Sporting Lisbona al 'Maradona'. In serata spazio alle squadre italiane in Europa League: nel pomeriggio, alle ore 18:45, in campo Roma-Lille allo stadio 'Olimpico' e Bologna-Friburgo al 'Dall'Ara'.