La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 2 ottobre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 2 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il 2-2 maturato in Spagna tra Villarreal e Juventus nella seconda giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026. Ai bianconeri di Igor Tudor non bastano i gol di Federico Gatti (in rovesciata) e Francisco Conceição: l'ex Renato Veiga li riprende al 90'.

Due assist di Kevin De Bruyne e due gol di Rasmus Højlund, invece, nel 2-1 con cui il Napoli di Antonio Conte ha superato per 2-1 lo Sporting Lisbona al 'Maradona'. In serata spazio alle squadre italiane in Europa League: nel pomeriggio, alle ore 18:45, in campo Roma-Lille allo stadio 'Olimpico' e Bologna-Friburgo al 'Dall'Ara'.

Successivamente, alle ore 21:00, ecco anche Fiorentina-Sigma Olomouc per il debutto stagionale della Conference League. Che botta per l'Inter e per il suo attaccante francese, Marcus Thuram. L'infortunio rimediato contro lo Slavia Praga a 'San Siro' lo terrà fuori per un mese.

