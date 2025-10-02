Pianeta Milan
Domenica 5 ottobre, alle ore 20:45, si disputerà Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026. Massimiliano Allegri tornerà all'Allianz Stadium, quella che, per 8 anni, è stata la sua casa. Ma non ha intenzione di fare sconti
Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 5 ottobre alle ore 20:45 all'Allianz Stadium, inutile negarlo, non sarà una gara come tutte le altre per Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri. Torna, infatti, in quella che, per otto anni, sebbene non consecutivi (2014-2019 e 2021-2024) è stata la sua casa. Per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, però, il tecnico livornese non ha intenzione di fare sconti. Tanto che sta già studiando le mosse per tornarsene a Milano con la vittoria in tasca.

Juventus-Milan, il piano dell'ex Allegri per tornare a Milano con un'altra vittoria

Sarebbero tre le armi su cui, secondo la 'rosea', Allegri vorrebbe puntare per espugnare lo 'Stadium'. La prima è sulla fascia destra, dove, in Juventus-Milan, potrebbe rivelarsi una bella spina nel fianco bianconero il belga Alexis Saelemaekers. Prezioso in difesa, sempre puntuale in attacco, il classe 1999 è titolare inamovibile nel 3-5-2 che Allegri ha scelto come modulo base per il suo Milan in questa stagione. In estate, tra i tanti club interessati al numero 56 del Diavolo, c'era anche la Juventus, che l'avrebbe voluto includere nell'affare Dušan Vlahović con i rossoneri. Poi, però, il veto di Allegri alla sua partenza è stato decisivo.

La seconda arma sulla quale Allegri vorrà contare in Juventus-Milan riguarda Christian Pulisic e, in particolare, lo sfruttamento della sua tecnica in spazi stretti e della sua velocità in campo aperto contro i centrali della Juve, in particolare Federico Gatti e Lloyd Kelly, i quali potrebbero soffrire molto le caratteristiche dell'attaccante statunitense. Un duello tra forza e talento che si rinnoverebbe anche a gara in corso, qualora entrassero in campo Christopher Nkunku e Rafael Leão. Quest'ultimo, dalla sua, ha anche il fisico - oltre ai piedi educati - per reggere botta contro la retroguardia dei padroni di casa.

Non solo Saelemaekers e Pulisic, sarà importante Fofana

Infine, terza arma a disposizione di Allegri in Juventus-Milan, ma non per ordine di importanza, la corsa e i polmoni di Youssouf Fofana. Spetterà a lui, infatti, coprire le iniziative di Luka Modrić in cabina di regia e le scorribande di un altro, grande e atteso ex dell'incontro, ovvero Adrien Rabiot. Se tutto ciò basterà per vincere il secondo scontro diretto consecutivo dopo quello contro il Napoli e a spedire la Juve a -4 in classifica, lo vedremo.

