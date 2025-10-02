La seconda arma sulla quale Allegri vorrà contare in Juventus-Milan riguarda Christian Pulisic e, in particolare, lo sfruttamento della sua tecnica in spazi stretti e della sua velocità in campo aperto contro i centrali della Juve, in particolare Federico Gatti e Lloyd Kelly, i quali potrebbero soffrire molto le caratteristiche dell'attaccante statunitense. Un duello tra forza e talento che si rinnoverebbe anche a gara in corso, qualora entrassero in campo Christopher Nkunku e Rafael Leão. Quest'ultimo, dalla sua, ha anche il fisico - oltre ai piedi educati - per reggere botta contro la retroguardia dei padroni di casa.
Non solo Saelemaekers e Pulisic, sarà importante Fofana—
Infine, terza arma a disposizione di Allegri in Juventus-Milan, ma non per ordine di importanza, la corsa e i polmoni di Youssouf Fofana. Spetterà a lui, infatti, coprire le iniziative di Luka Modrić in cabina di regia e le scorribande di un altro, grande e atteso ex dell'incontro, ovvero Adrien Rabiot. Se tutto ciò basterà per vincere il secondo scontro diretto consecutivo dopo quello contro il Napoli e a spedire la Juve a -4 in classifica, lo vedremo.
