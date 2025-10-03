Domenica sera, ore 20:45, all'Allianz Stadium andrà in scena Juventus-Milan. C'è grande attesa per questo big match. Le due squadre stanno vivendo momenti molto diversi tra loro. Se al Milan c'è grande entusiasmo dopo la vittoria contro il Napoli, lato Juventus ci sono più dubbi. Gli ultimi pareggi della squadra di Tudor e alcuni infortuni hanno minate le certezze che i bianconeri si stavano costruendo in questo inizio di stagione. A proposito di infortuni, Paolo Aghemo - giornalista di 'Sky Sport' - ha dato aggiornamenti riguardo alle condizioni fisiche di Bremer e Thuram in vista della sfida.
Juventus-Milan, Aghemo: “Bremer da valutare, salgono le possibilità per Thuram”
Juventus, le condizioni di Bremer e Thuram—
Gli aggiornamenti del giornalista: "Bremer si è allenato a parte e sarà da valutare verso la gara contro il Milan. Se la scelta di Tudor fosse quella di non rischiare il brasiliano, ci sarebbe pronto Gatti. Senza dimenticare Rugani, a disposizione come alternativa. Certo, avere il brasiliano contro i rossoneri sarebbe importante per la Juventus. Thuram si è invece allenato parzialmente con il gruppo. Salgono quindi un po' le possibilità di vedere il francese contro il Milan".
