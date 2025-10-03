Dopo Juventus-Milan , in programma domenica sera alle ore 20:45 all'Allianz Stadium, il centro sportivo di Milanello si svuoterà. Niente di grave, ovviamente. Si tratta del solito effetto della sosta per le nazionali. Per circa una settimana e mezzo molti giocatori rossoneri saranno impegnati con le rispettive nazionali, quasi tutti per disputare importanti match di qualificazione in vista dei Mondiali della prossima estate. Tra questi, ci sarà Strahinja Pavlovic . Il difensore con la maglia numero 31 è una colonna della sua Serbia e risponderà alla convocazione del CT Stojkovic .

La Serbia di Pavlovic sarà impegnata in due partite all'interno del girone K di qualificazione ai Mondiali. La prima sarà contro l'Albania l'11 ottobre. La seconda sarà contro Andorra il 14 ottobre. Si tratta di match decisivi per la classifica del girone. Momentaneamente la Serbia è terza a 7 punti dietro a Inghilterra (15 punti) e Albania (8 punti), ma ha una gara in meno rispetto alle rivali (4 contro 5). Seguono in classifica Lettonia (4 punti) e Andorra (0).