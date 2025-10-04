Rafael Leao è tornato a disposizione di Massimiliano Allegri dopo che un infortunio al polpaccio lo ha tenuto ai box per più di un mese. Dopo la mezzora giocata in Milan-Napoli, il portoghese potrebbe aggiungere ulteriore minutaggio in Juventus-Milan di domenica sera. Giuseppe Pastore a 'L'ascia raddoppia', programma di 'Cronache di Spogliatoio', ha condotto una riflessione su come il portoghese si integrerà con la squadra.
Pastore: “Il Milan ha fatto uno switch mentale che è una buonissima notizia per Leao”
Milan, il commento di Pastore su Leao—
"Leao non giocherà dal primo minuto contro la Juventus. Non so se avete visto il bellissimo ‘BordoCam’ di Davide Bernardi su ‘DAZN’, in cui Leao entra in campo contro il Napoli e Allegri gliene dice di tutti i colori. Ora, ho la sensazione che Leao – che ha saltato le prime cinque/sei partite per infortunio – è come se si trovasse in un’altra squadra improvvisamente. Una squadra che gli chiede un ruolo diverso rispetto a quello che lui ha fatto per sei anni, cioè, andare sulla linea laterale, guardare proprio la linea laterale anche come riferimento visivo. E poi è una squadra che ragiona in modo diverso. Non c’è più leggerezza, Theo Hernandez, casualità, estemporaneità, ‘date la palla a me’. Adesso hai Modric che quasi lo strattona e gli dice ‘siamo 2-1 col Napoli, questa è importante’. Il Milan ha fatto uno switch mentale che è una buonissima notizia per Leao, che finalmente sale anche un po’ di livello. Non so come Leao la vivrà, lo scopriremo. L’inizio è stato un po’ traumatico".
