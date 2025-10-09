Il primo gol in Serie A però è arrivato soltanto nel marzo 2024 contro il Verona in trasferta. Al Milan, il nigeriano non è mai riuscito a trovare la giusta continuità, complice anche un ottimo Christian Pulisic davanti.
ULTIME MILAN NEWS
Quasi alla fine del calciomercato estivo , il Milan di Massimiliano Allegri e Igli Tare è riuscito a piazzare un colpo non assolutamente scontato in uscita, che ha permesso di liberare un po' di spazio nel reparto offensivo rossonero. I dirigente albanese è riuscito a mandare in prestito (con diritto di riscatto) Samuel Chukwueze al Fulham, club di Premier League.
Dopo più di un mese però, i numeri dell'ex Milan non sono molto positivi: per lui soltanto 63 minuti in campo. L'esordio è arrivato soltanto il 23 Settembre in Coppa di Lega, nella gara vinta 1-0 contro il Cambdrige. L'esterno d'attacco nigeriano, ricordiamo, è arrivato al Milan nell'estate del 2023 dal Villareal per una cifra di 20 milioni più 8 di bonus, esordendo il successivo 21 agosto nella gara casalinga vinta contro il Bologna.
