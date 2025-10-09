Quasi alla fine del calciomercato , il Milan di Allegri e Tare è riuscito a piazzare un colpo in uscita: l'avventura di Chukwueze al Fulham

Quasi alla fine del calciomercato estivo , il Milan di Massimiliano Allegri e Igli Tare è riuscito a piazzare un colpo non assolutamente scontato in uscita, che ha permesso di liberare un po' di spazio nel reparto offensivo rossonero. I dirigente albanese è riuscito a mandare in prestito (con diritto di riscatto) Samuel Chukwueze al Fulham, club di Premier League.